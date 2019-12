Ο οίκος Editions de Parfums Frédéric Malle ήρθε στην Ελλάδα για να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο της αρωματοποιΐας

Τα niche αρώματα, η τελευταία τάση στην αρωματοποιΐα, προέκυψε μετά την αποστροφή του καταναλωτικού κοινού στη μαζική παραγωγή των "εμπορικών" αρωμάτων και την αναζήτηση εναλλακτικών οσφρητικών επιλογών, ανώτερης ποιότητας, που εξιτάρουν τις αισθήσεις. Η ομοιομορφία που έφερε η digital εποχή άφησε το ψαγμένο κοινό να διψά για διαφορετικότητα και πρωτοτυπία. Tα niche αρώματα του Frédéric Malle ήρθαν να καλύψουν αυτήν την ανάγκη, με στόχο την ανάδειξη της υψηλής αρωματοποιίας μέσα από τις δημιουργικές αναζητήσεις των καλύτερων Σχεδιαστών Αρωμάτων.

Ποιος είναι ο Frédéric Malle;

Ο Frédéric Malle, γόνος οικογένειας αρωματοποιών αποτελεί ένα εμβληματικό σύμβολο στην αρωματική κληρονομιά της Γαλλίας. Ο παππούς του, Serge Heftler-Louiche υπήρξε ιδρυτής του οίκου Parfums Christian Dior, ενώ η μητέρα του διετέλεσε πρόεδρος του οίκου καθ’όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Αφού σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και εργάστηκε στο περίφημο εργαστήριο αρωματοποιίας Roure Bertrand Dupont, το 2000 ίδρυσε τον οίκο αρωμάτων Edition de Parfums.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες εταιρίες καλλυντικών εστίαζαν αποκλειστικά στην εικόνα του brand και τις διάσημες πρωταγωνίστριες, ώστε να δημιουργήσουν μια ψευδαίσθηση ποιότητας, ο Frédéric Malle αποφάσισε να επαναφέρει το ενδιαφέρον στο ίδιο το προϊόν, στους χυμούς των αρωμάτων και φυσικά στους δημιουργούς του: τους αρωματοποιούς, που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον οίκο.

Τι κάνει τα αρώματά του τόσο ιδιαίτερα;

Ο αρωματοποιός στο επίκεντρο

Ο Frédéric Malle έστρεψε το ενδιαφέρον από τα focus groups και τα νούμερα των πωλήσεων, στο ίδιο το προϊόν με βασικό του μέλημα την ποιότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αρωματοποιοί, τους οποίους ο λεγόμενος "μάγος των αρωμάτων" επιλέγει προσεκτικά πριν τους καθοδηγήσει τον καθένα ξεχωριστά προς τη δημιουργία μοναδικών αρωμάτων-έργων τέχνης. Ο Frédéric τους παρέχει εξαιρετικές πρώτες ύλες χωρίς να τους επιβάλει όρια, με σκοπό να δημιουργήσουν πρωτοποριακές αρωματικές συνθέσεις απαράμιλλης ποιότητας.

Κάτι εξίσου πρωτοποριακό είναι ότι ο Malle πριμοδοτεί τους αρωματοποιούς, την καρδιά του κάθε αρώματος, βάζοντας τα ονόματά τους στην ετικέτα. "Πιστεύω στη δικαιοσύνη και θεωρώ πως αναγράφοντας πάνω στο μπουκάλι του κάθε αρώματος το όνομα του δημιουργού του είναι και το σωστό”, εξηγεί.

Από τον Maurice Roucel, τον Dominique Ropion, τον αξέχαστο Edmond Roudnitska, τον Michel Roudnitska, την Olivia Giacobetti, τον Ralf Schweiger, τον Edouard Fléchier, τον Pierre Bourdon μέχρι τον Jean-Claude Ellena, την Sophia Grojsman, τον Bruno Jovanovic, την Fanny Bal, τον Carlos Benaïm και τον Julien Rasquinet, το portfolio του οίκου Editions de Parfums Frédéric Malle χαρακτηρίζεται από δημιουργική ποικιλομορφία με μια συλλογή συναρπαστικών αρωμάτων που είναι πρωτοπόρα στο είδος τους. Εκτός όμως από ήδη καταξιωμένους δημιουργούς ο Frédéric συνεργάζεται και με νεαρούς αρωματοποιούς προσφέροντάς τους το βήμα για να εκφράσουν τα ταλέντα τους, και προσφέροντάς τους πάντα την βοήθειά του ώστε να αναδειχθούν.

Αρωματικά προφίλ

Τα αρώματα του οίκου Editions de Parfums Frédéric Malle έχουν ξεκάθαρους χαρακτήρες και δεν πέφτουν στην παγίδα της φλυαρίας ή της ανιαρότητας. Τα Eau de Magnolia, En Passant, Carnal Flower, Portrait of a Lady, Iris Poudre, Musc Ravageur, Bigarade Concentrée, Vétiver Extraordinaire και French Lover αποτελούν τα πλέον signature αρώματα με τους χυμούς να έχουν πλέον αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι τους στο χρόνο. Βασική αρχή του οίκου είναι ότι για τον καθένα υπάρχει το κατάλληλο άρωμα, εκείνο που θα τον ενδυναμώσει και θα αναδείξει τις πιο καλά κρυμμένες πτυχές της προσωπικότητάς του.

Μίνιμαλ αισθητική

Η φιλοσοφία του less is more είναι έκδηλη στα φίνα και λιτά μπουκάλια και των τριάντα αρωμάτων της συλλογής. Ο λόγος που επέλεξε ένα τόσο μίνιμαλ σχέδιο είναι πως στόχος του είναι το περιεχόμενο του μπουκαλιού να αποτελεί το επίκεντρο και όχι το εντυπωσιακό περίβλημα, όπως συνηθίζεται με τα "εμπορικά" αρώματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκλεκτική ποικιλία αρωμάτων του συμπληρώνεται από μια πλήρη σειρά για το σώμα και το σπίτι, που αγκαλιάζει όλα τα στυλ και τις οσφρητικές οικογένειες, επαναπροσδιορίζοντας τις διαχρονικές μυρωδιές με μια μοντέρνα πινελιά.

Στην Ελλάδα, ο οίκος Editions de Parfums Frédéric Malle διατίθεται στα πολυκαταστήματα attica City Link, Πανεπιστημίου 9 και από 10 Δεκεμβρίου στο attica Golden Hall.