5 υγιεινά σνακ για τη δουλειά

Είναι γεγονός ότι τα περίεργα ωράρια στη δουλειά και οι ατελείωτες υποχρεώσεις έρχονται συχνά σε αντίθεση με όσα ζητά το στομάχι σας. Το φορτωμένο σας πρόγραμμα επιτρέπει μόνο μικρά και ελαφριά γεύματα "στο πόδι”, αλλά ποτέ δεν κατορθώνετε να πείσετε τον εαυτό σας να βάλει νωρίτερα το ξυπνητήρι ώστε να προετοιμάσετε κάτι "σπιτικό”. Καταλήγετε να τρώτε ο,τι υπάρχει διαθέσιμο- και συνήθως πρόκειται για κάτι ανθυγιεινό με πολλές θερμίδες. Επειδή όμως το φαγητό εκτός από απόλαυση, πρέπει να σας δίνει την απαραίτητη ενέργεια για να συνεχίσετε τη μέρα σας, διαβάστε παρακάτω μερικές ιδέες για υγιεινά και νόστιμα σνακ- on the go, που θα σαςκρατήσουν χορτάτη και δυνατή μέχρι την ώρα του κύριου γεύματος.

Φασολάκια

Ένα σνακ που δε χρειάζεται καθόλου προετοιμασία, τα φασολάκια- δοκιμάστε και τα ιαπωνικά edamame beans- σας δίνουν βιταμίνες K και C και πρωτεΐνες, ενώ μπορείτε να τα φάτε σε μεγάλη ποσότητα καθώς έχουν ελάχιστες θερμίδες.

Κριτσίνια και ξηροί καρποί

Παρ΄ όλο που δεν είναι τόσο υγιεινά όσο για παράδειγμα ένα φρούτο, τόσο τα σουσαμένια κριτσίνια όσο και ένα mix ξηρών καρπών, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας αγαπημένα, όπως σταφίδες και super foods, είναι ιδανικά για να ξεγελάσετε την πείνα σας για μερικές ώρες.

Αποξηραμένα φρούτα

Δεν θα διαφωνήσουμε με το διάσημο ρητό για το "μήλο την ημέρα” και τις ευεργετικές του ιδιότητες, αλλά θα το παραλλάξουμε προσθέτοντας τη λέξη "αποξηραμένο”. Ναι, τα αποξηραμένα μήλα, αχλάδια και ροδάκινα είναι ένα γρήγορο σνακ που θα σε γλυκάνει ενώ είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και ασβέστιο και έχουν ελάχιστες θερμίδες.

Φυστικοβούτυρο

Ναι, καλά το διαβάσατε. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι να βουτήξετε μερικά στικς από σέλερυ στο φυστικοβούτυρο το προηγούμενο βράδυ και να τα καλύψετες με σταφίδες- έτσι το επόμενο πρωί θα έχουν στεγνώσει και θα έχεις έτοιμο ένα γευστικότατο και χορταστικό σνακ. Αν πάλι δεν θέλετε να σκεφτείτε καμία προετοιμασία μπορείτε να επιλέξετε κάποια έτοιμη συσκευασία που περιέχει στικς και κάποια σως- αλλά με μέτρο, σαν διάλειμμα από τα υγιεινά σνακ των υπόλοιπων ημερών.

Ρεβίθια

Μπορείτε να μαγειρέψετε μια μεγάλη ποσότητα στην αρχή της εβδομάδας, ώστε να παίρνεις μικρές ποσότητες τις επόμενες ημέρες. Είναι εντυπωσιακό, αλλά μια χούφτα ρεβίθια μπορεί να σε χορτάσει αρκετά γρήγορα χωρίς περιττές θερμίδες. Tip: Προσθέστε κάποιο ενδιαφέρον μπαχαρικό ή απλό αλάτι για ένα πιο γευστικό αποτέλεσμα.

Πηγή: Madamefigaro.gr