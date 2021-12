Natural Botox | Οι τροφές που αυξάνουν το κολλαγόνο

Οι θεραπείες που είναι διαθέσιμες πλέον και προσφέρουν ένα πιο νεανικό δέρμα, είναι πολλές και προσιτές για όλους. Ωστόσο, το ρητό "είμαστε ό,τι τρώμε", ισχύει και σε αυτή την περίπτωση, αφού η ακτινοβολία του δέρματος μας ξεκινάει από μέσα, από τον οργανισμό μας. Πιο συγκεκριμένα, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο και στην υγεία του δέρματος και μάλιστα στην παραγωγή κολλαγόνου.

Τι είναι το κολλαγόνο;

Το κολλαγόνο είναι μία πρωτεΐνη κλειδί για τη σύνθεση των συνδετικών ιστών που υποστηρίζει και συνδέει τα οστά, τα εσωτερικά όργανα, τους χόνδρους και φυσικά, το δέρμα. Παρέχει δύναμη και ελαστικότητα στους τένοντες και τους συνδέσμους. Με την πάροδο του χρόνου, τα επίπεδα κολλαγόνου μειώνονται με αποτέλεσμα, την εμφάνιση ρυτίδων ή γραμμών έκφρασης στο πρόσωπο. Το δέρμα γίνεται πιο λεπτό ενώ, χάνει την ελαστικότητα του. Μπορεί επίσης, να δημιουργηθούν δυσκαμψίες στις αρθρώσεις και να αναπτυχθούν επώδυνες καταστάσεις όπως αρθρίτιδα και εκφυλιστική αρθροπάθεια.

Εκτός αυτών, το κολλαγόνο παρέχει σκληρότητα στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, διατηρεί τα όργανα στην σωστή τους θέση, κ.ά. Όπως η κόλλα, το κολλαγόνο δρα σαν ένα είδος συνδετικού παράγοντα μέσα στο σώμα. Όταν το σώμα δεν έχει επαρκή ποσότητα κολλαγόνου, ο μυικός ιστός και η οστική πυκνότητα αρχίζουν να μειώνονται. Επιπλέον, τα αιμοφόρα αγγεία αδυνατούν, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για καρδιακή νόσο.

Το κολλαγόνο είναι επίσης αναγνωρισμένο για την ικανότητα να θεραπεύει το έντερο. Όταν το έντερο γίνεται φλεγμονώδες, είναι δύσκολο έως ανέφικτο να απορροφηθούν πλήρως τα θρεπτικά συστατικά, δημιουργώντας έτσι, διατροφικές ανεπάρκειες. Αυτή η φλεγμονή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυτό που είναι γνωστό ως Σύνδρομο Διάρρηκτου Εντέρου (Leaky Gut Syndrome), ένα αυτοάνοσο πρόβλημα όπου μικρά κομμάτια φαγητού μπορούν να ξεφύγουν από το στομάχι και να αντιμετωπιστούν ως εισβολείς στο ανοσοποιητικό σύστημα. Το κολλαγόνο μπορεί να χρησιμεύσει για να θεραπεύσει το έντερο, μειώνοντας την φλεγμονή και θεραπεύοντας τις μικρές οπές που επιτρέπουν το σύνδρομο να αναπτυχθεί.

Πώς μπορεί να προσληφθεί το κολλαγόνο;

Η παραγωγή κολλαγόνου μέσα στον συνδετικό ιστό του σώματος εξαρτάται από τα επαρκή επίπεδα αμινοξέων. Υπάρχουν 9 απαραίτητα αμινοξέα, τα οποία δεν μπορούν να παρασκευαστούν από το ίδιο το σώμα και πρέπει να ληφθούν μέσω της διατροφής. Γενικά, οι ζωικές πηγές όπως τα πουλερικά, το ψάρι, το τυρί, το γάλα και τα αυγά παρέχουν όλα τα 9 απαραίτητα αμινοξέα.

Πώς μπορείτε να διατηρήσετε την πυκνότητα του κολλαγόνου;

Η βιταμίνη C παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ενός φυσιολογικού ώριμου δικτύου κολλαγόνου στους ανθρώπους, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άριστης πυκνότητας κολλαγόνου στην επιδερμίδα και στην τοπική ενδυνάμωση του δικτύου κολλαγόνου. Είναι εύκολο να δει κανείς ότι, τόσο η βιταμίνη C όσο και το κολλαγόνο, είναι απαραίτητα για μια υγιή ζωή, αλλά αυτό που δεν αναφέρεται πολλές φορές είναι, ότι η βιταμίνη C και το κολλαγόνο στην πραγματικότητα συνεργάζονται στενά, δημιουργώντας μία αλληλεξάρτητη σχέση.

Χωρίς τη βιταμίνη C, η παραγωγή κολλαγόνου διαταράσσεται και δεν ολοκληρώνεται. Ο ρόλος της βιταμίνης C στην παραγωγή κολλαγόνου είναι, να αλληλεπιδράσει με τα αμινοξέα μέσα τα κύτταρα κολλαγόνου.

Η βιταμίνη C χρησιμοποιείται για να προσθέτει υδρογόνο και οξυγόνο στα αμινοξέα και δημιουργεί μία ουσία που ονομάζεται προκολλαγόνο, μία απαραίτητη ουσία για την δημιουργία κολλαγόνου. Αν δεν λαμβάνεται η σωστή ποσότητα βιταμίνης C, η παραγωγή κολλαγόνου επιβραδύνεται. Μία μείωση στην παραγωγή κολλαγόνου δεν θα κάνει μόνο το δέρμα πιο ευαίσθητο στις ρυτίδες, αλλά και πιο ευαίσθητο στους μώλωπες.

Η βιταμίνη C έχει φανεί να σταθεροποιεί το mRNA του κολλαγόνου, αυξάνοντας έτσι τη σύνθεση πρωτεΐνης κολλαγόνου για την επισκευή του κατεστραμμένου δέρματος.

Επίσης, η βιταμίνη C αυξάνει τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών, μία ικανότητα που μειώνεται με την ηλικία.

Επιπλέον, διεγείρει την επανόρθωση του DNA σε καλλιεργημένους ινοβλάστες. Ανθρώπινες μελέτες συχνά αξιολογούν την υγεία του δέρματος από αλλαγές σε βάθος ή από τον αριθμό ρυτίδων και από την αντίληψη του ατόμου για την υγεία του δέρματος. Δύο παρατηρητικές μελέτες βρήκαν ότι οι υψηλότερες προσλήψεις βιταμίνης C από τη διατροφή σχετίστηκαν με καλύτερη εμφάνιση του δέρματος και με αξιοσημείωτες μειώσεις στις ρυτίδες του δέρματος.

Καλύτερες πηγές βιταμίνης C:

οι πιπεριές (κόκκινη, κίτρινη, πράσινη),

το μπρόκολο,

το λάχανο,

τα λαχανάκια βρυξελλών,

το κουνουπίδι,

το κέιλ (Kale),

η πατάτα με τη φλούδα,

η γλυκοπατάτα με τη φλούδα,

τα σπαράγγια,

η ντομάτα,

η παπάγια,

το ακτινίδιο,

το πορτοκάλι,

οι φράουλες,

ο ανανάς,

το γκρέιπφρουτ,

οι κλιμεντίνες,

το μάνγκο,

το αβοκάντο,

τα μανταρίνια,

τα μούρα, κ.α.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της ευπαθούς φύσης της βιταμίνης C, μπορεί εύκολα να καταστραφεί, όπως με το μαγείρεμα ή με το κάπνισμα.

Πηγή: Shape.gr