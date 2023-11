Το πρώτο Guerlain Spa στην Ελλάδα ανοίγει στο One&Only Aesthesis

Αναβιώνοντας τη νοσταλγική γοητεία άλλων εποχών, το One&Only Aesthesis παρουσιάζει το απόλυτο καταφύγιο ολιστικής ευεξίας σε συνεργασία με τον διάσημο γαλλικό οίκο Guerlain. Έτσι, μαζί με την επίσημη έναρξη λειτουργίας του resort στις 11 Νοεμβρίου, θα γίνει και το ντεμπούτο του πρώτου Guerlain Spa στην Ελλάδα. Σε μια χώρα με μακρά παράδοση στις φυσικές θεραπείες, το Guerlain Spa αντλεί έμπνευση από το μεσογειακό περιβάλλον και τις παραδοσιακές μεθόδους wellness για να δημιουργήσει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία ευεξίας με έμπνευση και από την Ελλάδα.

Το One&Only Aesthesis είναι ένας μικρός παράδεισος στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Γλυφάδας περιτριγυρισμένος από προστατευόμενα δάση. Τώρα, επιστρέφει στις "χρυσές εποχές" της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με άξονα τη διαχρονική γοητεία, τη σύγχρονη πολυτέλεια και τις εμπειρίες που αγγίζουν την ψυχή. Πρόκειται για μια προσέγγιση που είναι απόλυτα ταιριαστή με τον οίκο Guerlain.

"Καλωσορίζουμε με ενθουσιασμό τον οίκο Guerlain στο One&Only Aesthesis", δήλωσε ο Yann Gillet, γενικός διευθυντής του resort. "Η κληρονομιά και το savoir-faire του οίκου ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοσοφία του θέρετρου, γιορτάζοντας την πολιτιστική κληρονομιά, τη χάρη και την αβίαστη κομψότητα μιας άλλη εποχής".

Ο χώρος του Guerlain Spa σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποτυπώσει τη μαγεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία απόδρασης που είναι μοναδική στην Αθήνα. Διαθέτει δέκα υπερπολυτελή δωμάτια θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων δύο ευρύχωρων δίκλινων σουιτών, σάουνα, χαμάμ, εξωτερική πισίνα και ένα γυμναστήριο με μηχανήματα μοναδικής τεχνολογίας και υψηλής αισθητικής.

Γνωστό για τους εξαιρετικούς συνδυασμούς παραδοσιακών μασάζ και καινοτόμων θεραπειών, το Guerlain θα προσφέρει τις signature θεραπείες που το έχουν κάνει κορυφαίο στον κόσμο, καθώς και εξατομικευμένες εμπειρίες σχεδιασμένες αποκλειστικά για το One&Only Aesthesis, σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Η θεραπεία "The Nymph of the Athenian Riviera" υμνεί την ομορφιά και τη θηλυκότητα μέσω ενός τελετουργικού για όλες τις αισθήσεις. Περιλαμβάνει ένα αρωματικό ποδόλουτρο με τη λεπτή μυρωδιά του χαρακτηριστικού αρώματος Rose Cherie, μια περιποίηση προσώπου με ροζ κρύσταλλο και ένα body scrub που ακολουθείται από ένα χαλαρωτικό μασάζ. Ενώ το "Legendary Strength", ένα έντονο βαθύ μυϊκό τελετουργικό για το σώμα και το μυαλό ενισχυμένο με ζεστές σφαίρες, βελτιώνει τη μυϊκή δομή, τη συνολική στάση και τη δύναμη του μυαλού.

Η διαρκής αναζήτηση της τελειότητας

Από την ίδρυση του L’Institut Guerlain το 1939, ο διάσημος γαλλικός οίκος έδωσε το δικό του μοναδικό στίγμα στην ομορφιά και την ευεξία. Έχοντας πάνω από ογδόντα χρόνια εμπειρίας, συνεχίζει να πρωτοπορεί συνδυάζοντας την πολυετή γνώση με την πολυτελή αισθητική.

Μέχρι και σήμερα, το know-how του Guerlain δεν σταματά να τελειοποιείται, πάντα σε απόλυτη αρμονία με νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και πρωτοποριακές τάσεις. Το brand εξελίσσεται συνεχώς και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευεξίας και της αισθητικής καινοτομίας, όπως για παράδειγμα με το Imperial Face Sculpt, που εκφράζει την κορυφαία εμπειρία του οίκου στην περιποίηση προσώπου. Επιπλέον, προτείνει συνεχώς νέες προσεγγίσεις που διεγείρουν τις αισθήσεις, όπως η sonotherapy, μια επαναστατική μέθοδος μασάζ όπου οι κινήσεις και η μουσική αναπτύσσονται σε αρμονία για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα και έντονα συναισθήματα.

Ένα ταξίδι για όλες τις αισθήσεις

Μια θεραπεία Guerlain αποτελεί μια τελετουργία ανανέωσης και φροντίδας του εαυτού μας. Όλες οι αισθήσεις αφυπνίζονται από τις κινήσεις των Ειδικών Ομορφιάς, οι οποίοι είναι μυημένοι στη φιλοσοφία και τις υψηλές τεχνικές του οίκου, γνωρίζοντας με κάθε λεπτομέρεια την πλούσια γκάμα των προϊόντων του. Με ιδιαίτερη προσοχή και απόλυτη εξειδίκευση, εξηγούν τις τεχνικές τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση. Προσέχουν κάθε λεπτομέρεια και επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια απόλυτα χαλαρωτική ατμόσφαιρα που προάγει την ευεξία.

Στην αρχή της κάθε συνεδρίας, ο πελάτης καλείται να εξερευνήσει "οσμητικά" σύμπαντα κλείνοντας τα μάτια του και μυρίζοντας τέσσερα ελιξίρια, τέσσερις ξεχωριστές προσκλήσεις σε ταξίδι. Καθένας διαλέγει τον δικό του προορισμό. Έτσι, είτε η επιλογή του είναι η χαλάρωση, είτε η ενεργοποίηση ή η αποτοξίνωση, θα μπορέσει να αποσυνδεθεί από τα πάντα και να απολαύσει μια πραγματικά αναζωογονητική θεραπεία.

Μια ολιστική, συνδυαστική προσέγγιση

Οι θεραπείες spa συνδυάζονται με το εργαστήριο ομορφιάς της Guerlain, μια σειρά από προγράμματα ευεξίας και εργαστήρια για παιδιά, καθώς και με τα εμβληματικά προϊόντα του οίκου. Σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν ισορροπία και πλήρη αναζωογόνηση του σώματος, του νου και της ψυχής, τα προγράμματα ευεξίας στοχεύουν στην ανάκτηση του ύπνου, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την αποτοξίνωση για άνδρες και γυναίκες.

Η Guerlain έχει επίσης αναπτύξει ευφάνταστα εργαστήρια γύρω από τη χαλάρωση για τα παιδιά, προκειμένου να βοηθήσει στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και των αισθήσεών τους. Ενισχύοντας την ολιστική φιλοσοφία της ευεξίας και της ομορφιάς, το Guerlain Spa θα δίνει επίσης μια προνομιακή πρόσβαση στη σειρά των κορυφαίων προϊόντων μακιγιάζ, περιποίησης δέρματος και αρωμάτων του brand. Επιπλέον, το Guerlain Spa στο One&Only Aesthesis θα είναι το μοναδικό σημείο πώλησης στην Ελλάδα που θα προσφέρει την αποκλειστική συλλογή Perfumery of Art.