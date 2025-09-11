Follow us

Search

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Ένα οπτικό σύμπαν που μαγνητίζει, με την υπογραφή του θρυλικού σκηνοθέτη και της παντοτινής μούσας του.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-09-2025

Από τη μία, μια ηγετική φυσιογνωμία του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο Pedro  Almodóvar. Από την άλλη, η Roche Bobois, η εταιρεία που τιμά το γαλλικό know-how και εμμένει στη διατήρηση της υψηλής αισθητικής όσο λίγες. Κοινός παρονομαστής των δύο, το χρώμα, αυτή η κοινή γλώσσα που μοιράζονται και είναι ζωτικής σημασίας τόσο για το design όσο και για το συναίσθημα.

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Σε αυτή την πρωτοφανή συνεργασία η Roche Bobois παρουσιάζει τη συλλογή "Cromática", που αποτελείται από εμβληματικά κομμάτια που αποκτούν το άγγιγμα του σκηνοθέτη. Εκτός από την  περιορισμένη έκδοση, ο καναπές "Lounge" επανακυκλοφορεί σε μια απλή υφασμάτινη εκδοχή, πιστή στο πνεύμα του αρχικού σχεδίου του 1971, σε διάφορα χρώματα ή σε  έναν ομοιόμορφο τόνο, που πλαισιώνει μοναδικά τη σύνθεση.

Η σειρά τραπεζιών "Pepa" με την block σιλουέτα και τις στρογγυλεμένες γωνίες ντύνεται στις αποχρώσεις που επιλέγει ο σκηνοθέτης, όσο τα China units "Rondo" γίνονται κομμάτια ενός γραφιστικού σύμπαντος, με τις αφίσες των ταινιών "Ataque", "Tacones" και "Mujeres" καθώς και μια αναπαραγωγή φωτογραφίας του Pedro Almodóvar να διανθίζουν το design τους.

Roche Bobois
Roche Bobois

Στα επιπρόσθετα, μια συλλογή χαλιών και μαξιλαριών θα σας ωθήσει σε μια "βουτιά" στον κόσμο του σκηνοθέτη. Η νέα σειρά συμπληρώνεται με μια αποκλειστική συνεργασία της εταιρείας επίπλων με τη Rossy de Palma, παντοτινή μούσα του Almodóvar και πολύπλευρη καλλιτέχνιδα. Βάζοντας τη δική της τολμηρή πινελιά, η Rossy de Palma σας επιτρέπει να "κλέψετε" λίγη από τη μαγεία του δικού της φαντασιακού κόσμου, καθώς η capsule συλλογή της αντανακλά το στυλ και τη δημιουργική ενέργειά της.

Roche Bobois

Ένα "ποιητικό" μπουντουάρ με έναν καθρέφτη στο σχήμα ενός ματιού, βάζα και χαλιά στο σχήμα της βεντάλιας, αλλά και φωτιστικά εμπνευσμένα από το peineta, το παραδοσιακό στολίδι που φοριέται στα μαλλιά μιας γυναίκας, θα σας εμπνεύσουν για μια καθημερινότητα… κινηματογραφική.


Η συλλογή "Cromática" του Pedro Almod΄ovar και της Rossy de Palma διατίθεται αποκλειστικά από τη Roche Bobois: Νέο κατάστημα στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 217Α, τηλ. 210-6711700, roche-bobois.com.

Tags

Latest

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma
CASA

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται
LIFESTYLE & HOMES

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits
NEWS

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior
NEWS

Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson
NEWS

O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί
NEWS

Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους
ΜΑΛΛΙΑ

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Το βιβλίο που θα διαβάζω στο παιδί μου κάθε μέρα στις αρχές της σχολικής χρονιάς

Το βιβλίο που θα διαβάζω στο παιδί μου κάθε μέρα στις αρχές της σχολικής χρονιάς

Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας του Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ- Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη από το FBI [εικόνες]

Ενισχύονται τα μέτρα προστασίας του Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ- Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη από το FBI [εικόνες]

Ο φθινοπωρινός τρόπος για να φορέσεις μία καρό mini φούστα σύμφωνα με τη Βίκυ Καγιά

Ο φθινοπωρινός τρόπος για να φορέσεις μία καρό mini φούστα σύμφωνα με τη Βίκυ Καγιά

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Η Αργεντινή ενημέρωσε το ΔΝΤ ότι παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος spot

Η Αργεντινή ενημέρωσε το ΔΝΤ ότι παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος spot

Ροντρίγκες, Λάνθιμος, Αγγελάκας, Τίλντα Σουίντον και όσα θα δούμε αυτή τη σεζόν στη Στέγη

Ροντρίγκες, Λάνθιμος, Αγγελάκας, Τίλντα Σουίντον και όσα θα δούμε αυτή τη σεζόν στη Στέγη

5 νέα μαγευτικά αρώματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

5 νέα μαγευτικά αρώματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει