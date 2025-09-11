Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Από τη μία, μια ηγετική φυσιογνωμία του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο Pedro Almodóvar. Από την άλλη, η Roche Bobois, η εταιρεία που τιμά το γαλλικό know-how και εμμένει στη διατήρηση της υψηλής αισθητικής όσο λίγες. Κοινός παρονομαστής των δύο, το χρώμα, αυτή η κοινή γλώσσα που μοιράζονται και είναι ζωτικής σημασίας τόσο για το design όσο και για το συναίσθημα.

Σε αυτή την πρωτοφανή συνεργασία η Roche Bobois παρουσιάζει τη συλλογή "Cromática", που αποτελείται από εμβληματικά κομμάτια που αποκτούν το άγγιγμα του σκηνοθέτη. Εκτός από την περιορισμένη έκδοση, ο καναπές "Lounge" επανακυκλοφορεί σε μια απλή υφασμάτινη εκδοχή, πιστή στο πνεύμα του αρχικού σχεδίου του 1971, σε διάφορα χρώματα ή σε έναν ομοιόμορφο τόνο, που πλαισιώνει μοναδικά τη σύνθεση.

Η σειρά τραπεζιών "Pepa" με την block σιλουέτα και τις στρογγυλεμένες γωνίες ντύνεται στις αποχρώσεις που επιλέγει ο σκηνοθέτης, όσο τα China units "Rondo" γίνονται κομμάτια ενός γραφιστικού σύμπαντος, με τις αφίσες των ταινιών "Ataque", "Tacones" και "Mujeres" καθώς και μια αναπαραγωγή φωτογραφίας του Pedro Almodóvar να διανθίζουν το design τους.

Στα επιπρόσθετα, μια συλλογή χαλιών και μαξιλαριών θα σας ωθήσει σε μια "βουτιά" στον κόσμο του σκηνοθέτη. Η νέα σειρά συμπληρώνεται με μια αποκλειστική συνεργασία της εταιρείας επίπλων με τη Rossy de Palma, παντοτινή μούσα του Almodóvar και πολύπλευρη καλλιτέχνιδα. Βάζοντας τη δική της τολμηρή πινελιά, η Rossy de Palma σας επιτρέπει να "κλέψετε" λίγη από τη μαγεία του δικού της φαντασιακού κόσμου, καθώς η capsule συλλογή της αντανακλά το στυλ και τη δημιουργική ενέργειά της.

Ένα "ποιητικό" μπουντουάρ με έναν καθρέφτη στο σχήμα ενός ματιού, βάζα και χαλιά στο σχήμα της βεντάλιας, αλλά και φωτιστικά εμπνευσμένα από το peineta, το παραδοσιακό στολίδι που φοριέται στα μαλλιά μιας γυναίκας, θα σας εμπνεύσουν για μια καθημερινότητα… κινηματογραφική.



Η συλλογή "Cromática" του Pedro Almod΄ovar και της Rossy de Palma διατίθεται αποκλειστικά από τη Roche Bobois: Νέο κατάστημα στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 217Α, τηλ. 210-6711700, roche-bobois.com.