Patricia Field | Δεν θα συμμετέχει στο reboot του Sex and the City

Η γυναίκα που βρισκόταν για χρόνια πίσω από τα iconic looks της Carrie Bradshaw στις 6 σεζόν της σειράς "Sex and the City" και στις 2 ταινίες που ακολούθησαν, η διάσημη στιλίστρια και σχεδιάστρια Patricia Field, δυστυχώς δεν θα βρίσκεται στη δημιουργική ομάδα των στιλιστικών εμφανίσεων των πρωταγωνιστών.

Η είδηση για την αποχώρησή της, ίσως μας πείραξε το ίδιο με την απουσία της τηλεοπτικής Samantha Jones aka Kim Cattrall, καθώς και οι δύο γυναίκες αντιπροσώπευαν την αυθεντική ομορφιά του σόου. Το γεγονός επιβεβαίωσε η ίδια η Field, η οποία εξήγησε τους λόγους που δεν θα βρίσκεται στο "And Just Like That".

Όπως είναι γνωστό, η σχεδιάστρια, την περίοδο αυτή ασχολείται με μία εξίσου stylish πρωταγωνίστρια, την αγαπημένη Αμερικανίδα influencer από τη σειρά "Emily in Paris", συνεπώς είναι αδύνατο να είναι και στα δύο πρότζεκτ. "Δεν είχα τη δυνατότητα να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη για αυτό και να είμαι και στο Παρίσι για το Emily in Paris", εξηγώντας τον λόγο που την οδήγησε να αρνηθεί τη θέση στο revival του SATC. Όμως, όπως δήλωσε, αφήνει στη θέση της την καλή της φίλη Molly Rogers, η οποία είχε συνεργαστεί με τη Field από την αρχή της σειράς μέχρι τις ταινίες.

Πέρα όμως από την κομεντί στο Netflix, η Field είναι απασχολημένη και με την γκαλερί της "Patricia Field ArtFashion Gallery" και άλλα απαιτητικά πρότζεκτ. Φυσικά, όλα όσα έχει αναλάβει αυτή την περίοδο δεν την απομακρύνουν από τους κοντινούς της φίλους, για τους οποίους βρίσκει πάντα χρόνο. Πρόσφατα, η Kim Cattrall ανέβασε μία φωτογραφία μαζί με τη Field με caption: "Εγώ και η Patricia Field, μια αγαπημένη και έμπιστη φίλη".

Η ανάρτηση αυτή πυροδότησε κάποιες φήμες ότι ίσως πίσω από την απουσία της στιλίστριας από το reboot να βρίσκεται η φιλία της με την Katrall.

Πηγή: Madamefigaro.gr