Gillian Anderson | Η μεταμόρφωσή της σε Eleanor Roosevelt

Μετά από πολλούς επιτυχημένους ρόλους στη μικρή οθόνη, με πιο πρόσφατο αυτό της Margaret Thatcher στη πολυβραβευμένη σειρά "The Crown", η Gillian Anderson ετοιμάζεται για μία ακόμα σημαντική ερμηνεία. Η ηθοποιός κρατά τον ρόλο της Eleanor Roosevelt, της πρώτης Πρώτη Κυρία των Η.Π.Α., στη νέα σειρά "The First Lady".

H Anderson ανέβασε στο Instagram της μία φωτογραφία από τη μεταμόρφωσή της σε Roosevelt, από το σετ των γυρισμάτων που έχουν ξεκινήσει στην Ατλάντα των Η.Π.Α. Σ' αυτή μπορεί να τη δει κανείς να φοράει μια περούκα που παραπέμπει στο χτένισμα της ιστορικής προσωπικότητας που ερμηνεύει.

Στο ίδιο ποστ, η ηθοποιός μοιράστηκε ένα ακόμα στιγμιότυπο από το σετ που απεικονίζει το όνομα Eleanor, αλλά κι ένα quote της πρώην Πρώτης Κυρίας, που λέει "A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water" ("Μία γυναίκα είναι σαν το φακελάκι του τσαγιού- δεν μπορείς να ξέρεις πόσο δυνατή είναι μέχρι να το βάλεις στο καυτό νερό").

Η σειρά "The First Lady" καταγράφει τη ζωή πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου εστιάζοντας σε Πρώτες Κυρίες. Στο cast της σειράς, εκτός από την Gillian Anderson, συμμετέχουν η Viola Davis ως Michelle Obama και η Michelle Pfeiffer ως Betty Ford.