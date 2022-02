H Carrie Bradshow και το πορτοκαλί φόρεμα Valentino καθηλώνουν στο φινάλε τους Just Like That

H άρρηκτη σχέση του Sex and the City και τώρα του And Just Like That με τη Μόδα είναι γνωστή. Στο τελευταίο επεισόδιο και μεγάλο φινάλε της σειράς η Carry επιστρέφει στο Παρίσι για να αποχωριστεί πλέον για πάντα τον Mr. Big. Έχει φτάσει εκεί για να ρίξει τις στάχτες του στον Σηκουάνα, έπειτα από ένα όνειρο που είδε.

Στο επεισόδιο αυτό τη βλέπουμε να φοράει ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί φόρεμα από τον οίκο Valentino που συνδύασε με φούξια γάντια και ένα τσαντάκι στο σχήμα του Πύργου του Άιφελ. Μόλις έπαιξε το επεισόδιο η αναζήτηση του όρου Valentino εκτροχιάστηκε σημειώνοντας αύξηση 1.085% και αντιστοίχως κατά 194% αυξήθηκε το "μακριά πορτοκαλί φορέματα".

Επίσης, από τότε που ξεκίνησε η σειρά αυξήθηκαν οι αναζητήσεις για ένα φόρεμα Oscar de la Renta, για τα πράσινα κολιέ και τα lace jackets. Αυτά όσον αφορά τη Carry Braddshow, γιατί φαίνεται πως και τα ρούχα της Charlotte York κίνησαν το ενδιαφέρον αυτή τη φορά, όπως το φλοράλ της φόρεμα- ένα Erdem dress που φοράει ο χαρακτήρας της σε ένα από τα αγαπημένα πρωινά γεύματα που απολαμβάνουν οι τρεις φίλες. And Just Like Than αυξήθηκαν οι αναζητήσεις και ίσως οι πωλήσεις.