Jon Hamm | Οι "δύσκολοι κανόνες" που έπρεπε να ακολουθήσει όταν γνώρισε την Kate Middleton και τον πρίγκιπα William

Ο Jon Hamm παραβρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας ‘Top Gun: Maverick’ στο Λονδίνο όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά την Kate Middleton και τον πρίγκιπα William.

Getty Images

Ο αμερικανός ηθοποιός αποκάλυψε ότι πριν την συνάντησή του με το royal ζευγάρι έπρεπε να μάθει κάποιους "δύσκολους και γρήγορους κανόνες" για να ακολουθήσει σωστά το πρωτόκολλο. Όπως είπε ο 51χρονος σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Jimmy Fallon "δεν είναι τόσο οδηγίες όσο κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις" όταν συναντάς ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.

Αργότερα σε μια διαφορετική του εμφάνιση στην εκπομπή ‘Live with Kelly and Ryan’ εξήγησε ότι η συνάντηση ήταν αγχωτική γιατί "σου δίνουν αυτούς τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις. Πρέπει να πεις 'Your Royal Highness’ εάν σου συστηθούν και μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το όνομά τους, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις εξαρχής. Και δεν μπορείς να δώσεις το χέρι σου, πρέπει να το προσφέρουν οι ίδιοι. Μετά πρέπει να υποκλιθείς αλλά όχι πολύ χαμηλά".

Ο Hamm δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τα custom παπούτσια που είχε φορέσει ο πρίγκιπας William στην πρεμιέρα αλλά όπως είπε ο Miles Teller δεν είχε ακριβώς τα ίδια συναισθήματα: "Χάθηκε λίγο με τα μάτια του πρίγκιπα William. Θυμάμαι να τον βλέπω μετά και να λέει ότι είναι τόσο μπλε που χάθηκε", εξηγώντας ότι δεν ήξερα ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον πρίγκιπα στα μάτια.

Το βασιλικό πρωτόκολλο έχει προσαρμοστεί τα τελευταία χρόνια δείχνοντας μια πιο μοντέρνα προσέγγιση ορίζοντας ότι "δεν υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες συμπεριφοράς όταν κάποιος γνωρίζει τη βασίλισσα ή κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας". Εντούτοις, πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να υποκλιθούν για να δείξουν τον σεβασμό τους στη μοναρχία.

Η δούκισσα του Cambridge, μάλιστα, στην πρεμιέρα στο Λονδίνο δέχθηκε τη βοήθεια του Tom Cruise όταν εκείνος την έπιασε από το χέρι για να ανέβει τις σκάλες στο κόκκινο χαλί. Η Middleton είχε επιλέξει για την περίσταση μια μαύρη Roland Mouret τουαλέτα με λευκή λεπτομέρεια στη λαιμόκοψη που την είχε συνδυάσει με statement σκουλαρίκια. Ο William είχε επιλέξει ένα κλασικό σμόκιν που είχε συνδυάσει με παπιγιόν.