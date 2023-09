Carla Bruni | Με Valnetino δημιουργία στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Μια από τις παρουσίες που τράβηξαν πάνω τους τα φωτογραφικά φλας στο κόκκινο χαλί του 80ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Bενετίας ήταν η Carla Bruni.

Πώς συνδύασε το Valentino φόρεμά της

Από τη θητεία της στο μόντελινγκ κράτησε τον αέρα που χρειάζεται μια τέτοια επίσημη εμφάνιση. Η 55χρονο τραγουδοποιός επέλεξε μια δημιουργία Valentino για το κόκκινο χαλί την οποία συνδύασε με παπούτσια Santoni και κοσμήματα Shopard. Ολοκλήρωσε το look της με ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά για να προστατέψει τα μάτια της από τον δυνατό ήλιο της ιταλικής πόλης.

Getty Images

Η άφιξη της Carla Bruni στη Βενετία με τον Nicola Sarkozy

H Carla Bruni παρακολούθησε την ξεχωριστή προβολή της ταινίας The Lion’s Share: A History Of The Mostra που είναι αφιερωμένη στην 80η επέτειο του Φεστιβάλ. Λίγες ώρες πριν από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί απαθανατίστηκε να φτάνει στη Βενετία με τον σύζυγό της, Nicolas Sarkozy.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έκανε ένα μικρό διάλειμμα από την προώθηση του νέου του βιβλίου Le temps des combats για να συνοδεύσει τη σύζυγό του στο κινηματογραφικό γεγονός του φθινοπώρου.