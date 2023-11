To ασυνήθιστο άθλημα στο οποίο προπονείται ο πρίγκιπας George

Από ένα δεκάχρονο παιδί, όπως είναι ο πρίγκιπας George, θα περίμενε κανείς μεγαλύτερο ενθουσιασμό για πιο δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το τένις ή το μπάσκετ. Όχι, όμως, για τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, ο οποίος έχει επιλέξει ένα πιο ασυνήθιστο άθλημα για να προπονείται με τους συμμαθητές του: το Τριάθλο.

Το Τρίαθλο είναι τρία αθλήματα- κολύμβηση, ποδηλασία, τρέξιμο- σ' ένα, τα οποία πραγματοποιούνται διαδοχικά. Την αποκάλυψη γι' αυτή την επιλογή του πρίγκιπα George έκανε η πρώην Βρετανίδα πρωταθλήτρια του Τριάθλου, Non Stanford, η οποία τιμήθηκε από τον πρίγκιπα William με τη διάκριση Member of the Order of the British Empire. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο γιος της και ο πρίγκιπας George προπονούνται μαζί.

Η Stanford αποκάλυψε, επίσης, ότι ένας από τους συνεργάτες του William είχε κάνει στο παρελθόν τρίαθλο και είχε συμβουλέψει τον George να βάζει πάντα ταλκ στα παπούτσια με τα οποία αγωνίζεται. "Ο πρίγκιπας George μοιράζεται την ταλκ του με τους συναθλητές τους και είναι όλοι ενθουσιασμένοι", θα συμπληρώσει η αθλήτρια.

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton είναι λάτρεις των σπορ και αυτή την αγάπη τους έχουν φροντίσει να μεταδώσουν και στα παιδιά τους. Στο παρελθόν έχουν αποκαλύψει ότι ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis έχουν δοκιμάσει διάφορα αθλήματα από ποδόσφαιρο και τένις μέχρι ράγκμπι και χορό. Η πριγκίπισσα Charlotte, μάλιστα, λατρεύει τη ενόργανη γυμναστική.