Where Do We Begin? | Το στυλ των Ali MacGraw και Ryan O'Neal παραμένει σαν το κινηματογραφικό "Love Story" τους, 50 χρόνια μετά

"What can you say about a 25 year old girl who died? That she was beautiful. And brilliant. That she loved Mozart and Bach. And the Beatles. And me", Oliver Barrett IV, Love Story (1970).

Όταν αυτό το κορίτσι πέθαινε επί της οθόνης, 50 χρόνια πριν,στην πραγματικότητα γεννιόταν ένα style icon αλλά και μια ουσιαστική "ιστορία αγάπης" που θα έθετε βάσεις για μία φιλία ζωής ντυμένη με τέτοια κομψότητα που θα ζήλευε το 2020.

Η επική ταινία "Love Story" σε σκηνοθεσία Arthur Hiller, κατάφερε να επισκιάσει το ομώνυμο best seller του Erich Segal και να θεωρηθεί απείρως καλύτερη. Ali MacGraw, Ryan O'Neal, John Marley, Ray Milland, και Tommy Lee Jones συμμετείχαν στην ταινία που κέρδισε 5 Χρυσές Σφαίρες και που η Ακαδημία πρότεινε για 7 βραβεία Oscar βραβεύοντας τελικά τη διαχρονική μουσική του Francis Lai και το τραγούδι, "Where Do I Begin?".

"Where Do We Begin?"

Εκείνος

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 8 ηθοποιοί απέρριψαν πολύ εύκολα τον ρόλο του Ryan O’Neal στο "Love Story". Beau Bridges, Jeff Bridges, Jon Voight, Michael Douglas, Michael York, Peter Fonda, Michael Sarrazin, Keith Carradine έπρεπε να πουν το "όχι" για να έρθει η ευκαιρία στον O’Neal. Εκτός από την θεωρητική γοητεία του, και την έμφυτη ευγένεια που εξέπεμπε εντός και εκτός σκηνής, οι πιο ρομαντικοί θυμούνται την εκρηκτική on-off σχέση που είχε με την Farrah Fawcett για περίπου 30 χρόνια, μέχρι το θάνατό της.

H Fawcett, με την οποία απέκτησε έναν γιο, πέθανε νικημένη από τον καρκίνο και ο O’Neal κλήθηκε να υποδυθεί στην πραγματικότητα τον ρόλο που τον καθιέρωσε στο "Love Stoy". Ο 78χρονος σήμερα άντρας, που πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους ήρθε αντιμέτωπος με τα σκοτάδια του, είχε επίσης δεσμό με τις Ursula Andress, Bianca Jagger, Anouk Aimee, Jacqueline Bisset, Barbra Streisand, Diana Ross, και Anjelica Huston.

Εκείνη

Πολύ πριν γίνει γνωστή για το πολύ αντιγραμμένο preppy αλλά και μποέμ στυλ της, η ηθοποιός, μοντέλο και ακτιβίστρια MacGraw ξεκίνησε την καριέρα της ως στυλίστρια σε περιοδικά όπως το Harper Bazaar. Γνώριζε τη μόδα (μόδα γραμμένη με κεφαλαίο Μ) οπότε ήξερε πώς θα κάνει ακόμα και το απλούστερο λευκό μπλουζάκι να πει τη δική του ιστορία.

Φορώντας τεράστια κοσμήματα, συνδυασμένα με ρούχα που "φορούσε", η 80χρονη σήμερα MacGraw ήρθε κι εκείνη αντιμέτωπη με διάφορες προσωπικές διαμάχες. Έχοντας δηλώσει πως, ανάμεσα σε άλλα, υπήρξε εθισμένη στο σεξ, φόρεσε νυφικό τρεις φορές με τους Robin Hoen, Robert Evans και Steve McQueen.

Μαζί

Πριν από πέντε περίπου χρόνια, MacGraw και O'Neal συναντήθηκαν ξανά στο θεατρικό έργο "Ερωτικά Γράμματα" ("Love Letters"). Επρόκειτο για το δημοφιλές έργο, δύο μόνο χαρακτήρων. Χαρακτήρων που κάθονταν σε διπλανά γραφεία επί σκηνής διαβάζοντας ο ένας στον άλλον γράμματα, κάρτες και σημειώματα 50 ετών.

50 χρόνια μετά και ένας αναγνώστης, θεατής, παρατηρητής, μπορεί να καταλάβει κοιτώντας τους, τα όνειρα, τις ελπίδες, τις φιλοδοξίες και τις απογοητεύσεις τους. Να καταλάβει την πραγματική γοητεία των ηθοποιών και τους λόγους για τους οποίους έπαιξαν τόσο καλά και πειστικά έναν κινηματογραφικό έρωτα. Πρόκειται για δύο εραστές της τέχνης και της αγάπης που τα κοστούμια που φόρεσαν στη ζωή τους, τα φόρεσαν τόσο καλά που δε χρειάστηκε να πουν ποτέ συγνώμη για τις επιλογές τους.

Εξάλλου, "Love means never having to say you're sorry", Jenny, Love Story (1970).