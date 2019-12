Χριστούγεννα 2019 | Τα πιο γιορτινά Instagram των celebrities

Το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει κατακλύσει τους celebrities, οι οποίοι μοιράζονται στιγμιότυπα από γιορτινά party, εξόδους, διακοπές αλλά και εντυπωσιακούς στολισμούς από τα σπίτια τους, στο Instagram. Από την Kylie Jenner, ντυμένη Santa, μέχρι το χριστουγεννιάτικο party της Jennifer Aniston, αυτά είναι τα πιο γιορτινά Instagram των celebrities.

Kylie Jenner

Santa’s Babies 🎅🏼♥️"

Mariah Carey

"Διασκέδαση στο χιόνι".

Kris Jenner

"Σε ευχαριστούμε τόσο πολύ @MariahCarey που είχες την @KimKardashian κι εμένα στο βίντεο για το "All I Want for Christmas is You” και συγχαρητήρια για την πρώτη θέση μετά από 25 χρόνια! Σε αγαπάμε! Καλά Χριστούγεννα, XOXO Kim και Kris".

Jennifer Aniston

"Say cheese!" Πολλή αγάπη σε αυτό το δωμάτιο. Καλές Γιορτές" ευχήθηκε η Jen.

Reese Witherspoon

"Girls night out με την αγαπημένη μου κόρη (εντάξει, είναι η μοναδική μου κόρη αλλά παραμένει η αγαπημένη μου)".

Lady Gaga

"Faux γούνα, αληθινό ουίσκι"

Kourtney Kardashian

Η Kourtney αναζητά το κλειδί του Σολ.

Paris Hilton

Το μόνο που χρειάζεται η Paris Hilton είναι πίστη, εμπιστοσύνη και μερικά φίλτρα στο Instagram.

P!nk

H P!nk γιορτάζει το Χάνουκα.

Katy Perry

Τι πίνει ο Άγιος Βασίλης αναρωτιέται η Katy Perry.

Alex Rodriguez

Ευγνώμων για την καλή υγεία, την οικογένεια και τους φίλους του είναι ο Alex Rodriguez.

Blake Lively

Η Blake Lively βρέθηκε στο Μουσείο Παγωτού με τον Ryan Reynolds.