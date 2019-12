"All I Want for Christmas Is You" | 25 χρόνια μετά, το hit της Mariah Carey βρίσκεται στην 1η θέση του Billboard Hot 100

Συμπληρώνοντας ένα ταξίδι 25 χρόνων, η χριστουγεννιάτικη επιτυχία "All I Want for Christmas Is You" της Mariah Carey , βρίσκεται για πρώτη φορά στην στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1994 και αποτελούσε κομμάτι του άλμπουμ Merry Christmas, βρέθηκε στο Hot 100's top 10 τον Δεκέμβριο του 2017 και στη συνέχεια στην τρίτη θέση. Η νέα θέση του κομματιού στην κορυφή του Billboard chart το καθιστά το 19ο number one hit της Carey και σηματοδοτεί την πρώτη επιστροφή της στα chart από το 2008 με το "Touch My Body”.

Η εν λόγω πρωτιά δεν αποτελεί βέβαια τη μοναδική ένδειξη για την κυριαρχία της Carey στο Billboard. Το τραγούδι έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ παραμένοντας στην κορυφή των charts για τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο καθώς επίσης γιατί είναι το πρώτο χριστουγεννιάτικο κομμάτι που καταλαμβάνει την πρώτη θέση, μετά το "The Chipmunk Song” το 1958, σύμφωνα με το Billboard.

Η Mariah Carey βρίσκεται όλο πιο κοντά στους Beatles για την απόκτηση των περισσότερων πρώτων θέσεων στο Hot 100 - η μπάντα κατέχει σήμερα το ρεκόρ με 20, αν και η Carey έχει τα περισσότερα μεταξύ των υπόλοιπων καλλιτεχνών. Το "All I Want for Christmas Is You" συγκαταλέγει την Carey ανάμεσα σε μια χούφτα καλλιτεχνών που είδαν τα κομμάτια τους στις πρώτες θέσεις των charts μέσα σε διαδοχικές δεκαετίες (να σημειώσουν δηλαδή μια σειρά επιτυχιών τις δεκαετίες 1990, 2000 και 2010). Μόνο η Christina Aguilera, η Britney Spears και ο Usher έχουν καταφέρει να το πετύχουν.