Christmas fashion | Τα πιο εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα looks που έχουμε δει στον κινηματογράφο

Meet me in St. Louis, White Christmas και πολλές ακόμα ταινίες, έχουν συνδυαστεί με τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όσοι αγαπούν τη μόδα όμως έχουν σίγουρα ξεχωρίσει, εκτός από την πλοκή και τα σκηνικά, και τα τόσο προσεγμένα και ενίοτε εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα looks που έκαναν την εμφάνισή τους στη μεγάλη οθόνη και έκτοτε έχουν μείνει στην ιστορία. Ακόμα και όταν δεν μιλάμε για αμιγώς christmas dressing, όπως στην περίπτωση του νυφικού της Keira Knightley στο Love Actually, τα σύνολα που ακολουθούν είναι iconic και η απόλυτη πηγή έμπνευσης για τα party outfits που θα κληθείτε να δημιουργήσετε το επόμενο διάστημα.

Love Actually

Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτό το λευκό απλό νυφικό της Keira Knightley; Πρόκειται για ένα look που την έκανε να μοιάζει με άγγελο και που φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα με τα πιο ωραία χριστουγεννιάτικα looks που έχουν περάσει από τον κινηματογράφο.

It's a wonderful life

Αμέσως μετά το τέλος του B' Παγκοσμίου Πολέμου κάθε γυναίκα έχει ανάγκη από glamour και λάμψη. Σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη σκηνή η Donna Reed, που υποδύεται τη Mary Hatch, εμφανίζεται με ένα αντιπροσωπευτικό των '40s look το οποίο είναι τόσο κομψό και θηλυκό που έχει μείνει στην ιστορία. Το πάρα πολύ φίνο φόρεμά της συνδυάστηκε με πέρλες και Mary Janes και παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και σύγχρονο.

Meet me in St. Louis

Πατήστε το pause στο 00:37. H Judy Garland κάνει εδώ μπαίνει στο πλάνο με ένα φόρεμα από κόκκινο βελούδο. Τόσο το look όσο και η φράση "Have Yourself A Merry Little Christmas" που είπε, έχουν κάνει αυτή την εμφάνιση κάτι παραπάνω από iconic.

White Christmas

To Old Hollywood glamour στα καλύτερά του. Το κλασικό πλέον έργο του Irving Berlin είναι κυρίως γνωστό για τα τραγούδια του, όμως αυτό το μαύρο mermaid dress της Rosemary Clooney, είναι η τέλεια έμπνευση για ένα black tie χριστουγεννιάτικο event.

Holiday Inn

H Marjorie Reynolds κάνει "σπουδή στη διαφάνεια" με αυτό το βραδινό αέρινο φόρεμα, με το στενό bodice. Sexiness με τον πιο κομψό και classy τρόπο, τι πιο ωραίο και γοητευτικό;

Sex and the City

Effortless, cool και φυσικά με την απαραίτητη δόση λάμψης, λόγω της ημέρας, η Carrie Bradshaw τρέχει στους δρόμους της Νέας Υόρκης φορώντας την πυτζάμα της. Αυτό το look, έκλεψε τις εντυπώσεις, ανάμεσα σε άλλα, πολύ πιο glamorous που πέρασαν από την οθόνη μας, γιατί ήταν αυτό που κανείς δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κι όμως λειτούργησε υπέροχα.

Από την ίδια ταινία ξεχωρίζει και το ιδιαίτερο ρεβεγιόν της Samantha Jones με το σύντροφό της Smith Jerrod. Οι δυο τους εμφανίζονται για λίγο μπροστά στο τζάκι φορώντας ασοτρτί μαύρες ολόσωμες φόρμες διακοσμημένες με παγιέτες, as glamorous as it gets.

*Στην αρχική φωτογραφία η Judie Garland στο Meet me in St. Louis.