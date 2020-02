Το αμφιλεγόμενο κερί της Gwyneth Paltrow είναι και πάλι διαθέσιμο στο Goop

Η Gwyneth Paltrow έχει βασίσει ένα σημαντικό μέρος της επιχείρησής της στον κόλπο της. Μέσω του Goop - της πλατφόρμας που προωθεί την ευεξία - μας εισήγαγε την έννοια του κολπικού ατμού, τα κολπικά αυγά από νεφρίτη και, φυσικά, τη σκόνη του σεξ. Σχετικά πρόσφατα, κυκλοφόρησε το κερί "This Smells Like My Vagina", το οποίο εξαντλήθηκε σε λίγες ώρες, δημιουργώντας έτσι μια λίστα αναμονής.

Οι φανατικοί οπαδοί της GP θα μάθουν με χαρά ότι το αμφιλεγόμενο κερί είναι και πάλι διαθέσιμο προς πώληση αποκλειστικά μέσω του Goop. Για την Paltrow, το να κοσμεί το εν λόγω κερί το coffee table μιας γυναίκας θεωρείται ένα "punk rock statement", δεδομένου ότι "οι γυναίκες έχουν διδαχτεί να νιώθουν κάποια ντροπή για το σώμα τους".

Σύμφωνα με την Paltrow, το vagine candle είναι ένα "αστείο, πανέμορφο, σέξι και με απροσδόκητα όμορφο άρωμα", με "γεράνια, περγαμόντο, κέδρο και τριαντάφυλλο Δαμασκού". Ο στόχος, σύμφωνα με την περιγραφή του Goop, είναι "να διεγείρει τη φαντασία, να αποπλανήσει και να δημιουργήσει ζεστασιά". Αν καταφέρετε να το αγοράσετε, μπαίνοντας στη λίστα αναμονής, θα κοστίσει περίπου 70 ευρώ.