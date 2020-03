Jennifer Lopez | Με messy bun και χωρίς μακιγιάζ χορεύει στο TikTok

Η Jennifer Lopez περνά δημιουργικό χρόνο με την οικογένειά της όσο βρίσκεται σε καραντίνα.

Πρόσφατα η pop star ανέβασε ένα TikTok βίντεο, στο οποίο φαίνεται να χορεύει η ίδια μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Alex Rodriguez, τα δίδυμα παιδιά της, Max και Emme Muñiz και τις κόρες του Rodriguez, Natasha και Ella Rodriguez.

Στο βίντεο ο καθένας τους χορεύει για μερικά δευτερόλεπτα μπροστά στην κάμερα το τραγούδι "Something New" από τους Ty Dolla $ign and Wiz Khalifa, με τελευταία την JLo, η οποία δεν δίστασε να εμφανιστεί με messy bun και χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Η pop star πρόσφατα μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητα της οικογένειάς της τώρα με τα νέα δεδομένα. "Είναι δύσκολη περίοδος για όλους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι άρρωστοι. Εμείς θέλουμε απλά να το περιορίσουμε και να δουλεύουμε από το σπίτι. Ακόμα και τα παιδιά μου δουλεύουν από το σπίτι και είναι μόλις 12! Για εμένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη πολυτέλεια από το περνάς ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά σου", είπε.