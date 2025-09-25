Follow us

Τρία κουρέματα που προσφέρουν εφέ αδυνατίσματος στο πρόσωπο

Τα διαχρονικά κουρέματα που αξίζει να δοκιμάσετε για slimming ψευδαίσθηση στο σχήμα του προσώπου σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
25-09-2025
Αν αναζητείτε αυτή την περίοδο έμπνευση για μια αλλαγή στα μαλλιά σας, η οποία θα έχει όμως απαραιτήτως νεανικό χαρακτήρα αλλά και slimming εφέ για το πρόσωπό σας, τότε βρίσκεστε στο κατάλληλο μέρος. Κι αυτό μιας που το κατάλληλο στιλ κουρέματος μπορεί να επιμηκύνει, να τονίσει και να ισορροπήσει τα χαρακτηριστικά σας με τέτοιο τρόπο και χωρίς τη βοήθεια μακιγιάζ ή φίλτρων, ώστε το οπτικό αποτέλεσμα να είναι όμοιο με αυτό που θα είχατε μετά την απώλεια λίγων κιλών που ίσως νιώθετε ότι έχετε αποκτήσει τελευταία.

Δείτε παρακάτω τρία κολακευτικά κουρέματα που δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός πιο λεπτού προσώπου και είναι ιδανικά για να ανανεώσετε την εμφάνισή σας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σας με τον πιο απλό και ανεπιτήδευτο τρόπο.

Long layers με τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπο

Το φιλάρισμα σε μακριά μαλλιά δημιουργεί κίνηση και μειώνει τον όγκο στα πλάγια του προσώπου σας, γεγονός που κάνει τα ζυγωματικά σας να φαίνονται πιο λεπτά. Όταν συνδυάζεται με απαλές τούφες που ξεκινούν κάτω από το πηγούνι, το βλέμμα κατευθύνεται προς τα κάτω, επιμηκύνοντας οπτικά το πρόσωπό σας. Ζητήστε από τον κομμωτή σας να προσθέσει διακριτικό φιλάρισμα, αποφεύγοντας τις αυστηρές, ίσιες γραμμές γύρω από το πρόσωπο.

Αφέλειες στο πλάι (Side-Swept Bangs)

Οι αφέλειες στο πλάι "σπάνε" το πλάτος του μετώπου και δημιουργούν διαγώνιες γραμμές που τραβούν το βλέμμα προς τα μέσα και κάτω — δίνοντας έτσι την αίσθηση ενός πιο μακρόστενου προσώπου. Φροντίστε οι αφέλειες να είναι λίγο πιο μακριές στους κροτάφους και να εναρμονίζονται με το υπόλοιπο κούρεμα. Η ασυμμετρία βοηθά να μαλακώσουν τα στρογγυλά ή τετράγωνα πρόσωπα και προσθέτει μια κομψή πινελιά.

Μακρύ ασύμμετρο καρέ (Lob)

Το μακρύ καρέ με ελαφριά ασυμμετρία (πιο μακρύ μπροστά και λίγο πιο κοντό πίσω) βοηθά να τονιστεί η γραμμή του σαγονιού και να δημιουργηθεί ένα πιο λεπτό περίγραμμα. Το καθαρό σχήμα προσφέρει στο πρόσωπο πιο σμιλεμένη εμφάνιση. Κρατήστε το μήκος λίγο πάνω από τους ώμους. Η χωρίστρα στη μέση προσθέτει συμμετρία, ενώ η έντονη χωρίστρα στο πλάι προσθέτει ένταση και ενισχύει το εφέ αδυνατίσματος στο πρόσωπο.

