Sarah Jessica Parker και Kim Cattrall είχαν ένα μικρό reunion-έκπληξη

Είναι γνωστή πλέον η κόντρα που υπάρχει μεταξύ της Kim Cattrall και της Sarah Jessica Parker. Φαίνεται όμως πως οι δύο ηθοποιοί την άφησαν για λίγο στην άκρη και δέχτηκαν να επανασυνδεθούν για έναν σημαντικό σκοπό. Οι δυο τους αλλά και οι συμπρωταγωνίστριές τους στο Sex and the City, Kristin Davis και Cynthia Nixon, συμμετείχαν στο podcast "The Bradshaw Boys” προκειμένου να δώσουν συγχαρητήρια στη Meg, μία γιατρό που εργάζεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, που πλήττεται πολύ έντονα από τον κορωνοϊό.

"Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τα κατάλληλα λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη, την εκτίμηση, το σεβασμό μας αυτή την περίοδο. Είστε πραγματική έμπνευση, είμαι εντυπωσιασμένη" είπε η Sarah Jessica στη Meg, η οποία μάλιστα είναι φανατική του Sex and the City. "Δεν είμαι εξοικειωμένη με το τόσο μεγάλο θάρρος. Αυτοί οι άνθρωποι δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν κάτι το τόσο τρομακτικό, και νιώθουν ότι πρέπει να είναι εκεί και να πολεμούν παρά την έλλειψη πόρων" συνέχισε η Kim. Σειρά είχε η Cynthia η οποία μάλιστα ήταν υποψήφια Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης το 2018 αποκάλυψε πως έχει προσωπική εμπειρία από το νοσοκομείο αυτό καθώς το προσωπικό του έσωσε τη ζωή της μητέρας της στο χτύπημα του 2001. "Ευχαριστούμε γι’ αυτό που κάνετε. Άκουσα μάλιστα ότι και ο σύζυγός σας είναι γιατρός στην εντατική. Είστε οι ήρωές μας τώρα. Μείνετε ασφαλείς. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας."

Ήταν ένα σύντομο reunion δυο χρόνια μετά την έντονη διαμάχη που είχαν οι Sarah Jessica και η Kim μέσω Instagram, όταν η πρώτη είχε γράψει ένα σχόλιο που έδινε τα συλλυπητήριά της στην Catrall για το θάνατο του αδερφού της, τον Φεβρουάριο του 2018. "Δεν χρειάζομαι τη στήριξή σου σ’ αυτή την τραγική στιγμή @sarahjessicaparker. H μητέρα μου με ρώτησε σήμερα, πότε θα σταματήσει αυτή η @sarahjessicaparker να είναι τόσο υποκρίτρια και θα σε αφήσει ήσυχη; Το να με προσεγγίζεις συνεχώς είναι απλώς μια επίπονη υπενθύμιση του πόσο σκληρή ήσουν και τότε και τώρα. Ας το ξεκαθαρίσω και πάλι. Δεν είσαι οικογένειά μου, δεν είσαι φίλη μου, οπότε σου γράφω αυτό για να σου ζητήσω για τελευταία φορά να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι αυτή τη δύσκολη στιγμή για να χτίσεις αυτή την περσόνα του καλού κοριτσιού" είχε γράψει τότε η τηλεοπτική Samantha εκπλήσσοντας τους fans της σειράς μ' αυτό της το ξέσπασμα.