Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τραγούδι για την καραντίνα

8 χρόνια μετά τα Doom and Gloom και One More Shot, που κυκλοφόρησαν με το Greatest Hits album τους, Grrr! το 2012, οι Rolling Stones επέστρεψαν με το νέο τους τραγούδι, Living In A Ghost Town.

Το blues track, με σαφείς αναφορές στην πανδημία που βιώνουμε, ξεκίνησε να ηχογραφείται πέρυσι, στο Λος Άντζελες, αλλά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της θρυλικής μπάντας, ολοκληρώθηκε κατά το lockdown. "Σκεφτήκαμε ότι είχε νόημα, την εποχή που ζούμε”, είπε ο Mick Jagger σχετικά, μιλώντας στο Apple Music. "Το κομμάτι δεν γράφτηκε για τώρα, αλλά αναφέρεται σε κάποιο μέρος που ήταν γεμάτο ζωή και, ας πούμε ότι έχει πια ερημώσει”, είπε. "Όταν ανέτρεξα σε αυτό που είχα γράψει καταρχάς, ήταν γεμάτο τέτοιες αναφορές. Είχα την ιδέα μαζί με τον Keith Richards να το κυκλοφορήσουμε. Αλλά αποφάσισα ότι έπρεπε να το ξαναγράψω, κάποια κομμάτια του αρχικού δεν θα λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο, κάποια ήταν κάπως περίεργα και πολύ σκοτεινά”.

Ο Richards συμπλήρωσε ότι το τραγούδι ολοκληρώθηκε μέσω δορυφόρου. "Ήταν κάπως περίεργο όταν, τελικά, πήρε ζωή. Ήταν σαν να το κάνουμε από κάπου στο διάστημα, αλλά τελικά μού άρεσε το τελικό αποτέλεσμα”, είπε.

