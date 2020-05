Η Kate Middleton συμμετείχε σε ένα Zoom call με ιδιαίτερη σημασία

Η Maternal Mental Health Awareness Week ξεκινάει στις 4 Μαΐου στη Μεγάλη Βρετανία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των σημαντικών ημερών, η δούκισσα του Cambridge έλαβε μέρος σε Zoom calls, στα οποία συζήτησε με το προσωπικό αλλά και με ασθενείς του νοσοκομείου του Kingston στο Λονδίνο, αλλά και με άλλους ειδικούς πάνω στο ζήτημα, από διάφορα μέρη της χώρας.

Η εβδομάδα αυτή διοργανώνεται από το Perinatal Mental Health Partnership και έχει σαν στόχο να φέρει στο προσκήνιο τη σημασία της ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την εγκυμοσύνη. Το δελτίο τύπου του Kensington Palace αναφέρει ότι "περισσότερες απο μία στις 10 γυναίκες θα βιώσουν μια ψυχική ασθένεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ή τον πρώτο χρόνο μετά από αυτή, και περίπου επτά στις 102 θα κρύψουν ή θα υποτιμήσουν τη σοβαρότητά της".

Η Jennifer Tshibamba, που εργάζεται στο νοσοκομείο του Kingston είπε αντίστοιχα ότι "Θέλουμε οι γυναίκες να γνωρίζουν πως είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτά. Παρόλα αυτά που συμβαίνουν είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να σας παρέχουμε κάθε τι που χρειάζεστε για την εγκυμοσύνη σας, το μωρό σας αλλά και να υποστηρίξουμε την οικογένειά σας".

Η δούκισσα μίλησε με πολλούς ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους οι Jessica Read, Deputy Chief Midwifery Officer for England, Katie Massie Taylor, συνιδρύτρια του Mush, μιας εφαρμογής για μητέρες, και Julia McGindley, Head of Parent Support στο Netmums, μία ανοιχτή online κοινότητα για γονείς.

Για τις εφαρμογές όπως το Mush και το Netmums, που κάνουν σημαντική δουλειά κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Kate είπε ότι "σαν οργανισμοί παίζετε σημαντικό ρόλο δίνοντας πληροφορίες. Το κοινό σας εμπιστεύεται και γι’ αυτό οι οδηγίες που δίνετε έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα για πολλούς ανθρώπους".

Η δούκισσα του Cambridge είναι υπεύθυνη του Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. O οργανισμός, μαζί με το Royal College of Midwives και το Royal College of Paediatrics and Child Health, καθοδηγεί αυτή την περίοδο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εγκυμοσύνει και τον κορωνοϊό τόσο τους επαγγελματίες υγείας, όσο και τις εγκυμονούσες και τις οικογένειές τους.