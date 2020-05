Ο Βarack Obama έδωσε μια συγκινητική ομιλία για τους νέους

O Barack Obama τίμησε τους μαθητές, των οποίων η αποφοίτηση αναβλήθηκε και έγινε από απόσταση, εξαιτίας της πανδημίας που έπληξε σχεδόν όλο τον πλανήτη. Ακόμα και σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο, θύμισε στον κόσμο, και κυρίως στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ότι το μέλλον είναι στα χέρια των νέων.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στη ζωντανή μετάδοση Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020, η οποία προβλήθηκε μέσα από μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και διοργανώθηκε από το The LeBron James Family Foundation. Το πρόγραμμα φιλοξένησε και πολλές διασημότητες, όπως οι Meghan Rapinoe, Dua Lipa, Timothée Chalamet, Alicia Keys και LeBron James.

Ο Obama έκλεισε το πρόγραμμα, λέγοντας στους απόφοιτους ότι "έχουν τη δύναμη να βάλουν τον κόσμο σε ένα διαφορετικό μονοπάτι". Σημείωσε ότι η ελπίδα βρίσκεται στα χέρια αυτής της γενιάς και θύμισε πως οι ενήλικες δεν έχουν πάντα τις απαντήσεις. "Δυστυχώς πολλοί από αυτούς που αποκαλούνται "μεγάλοι" και έχουν τίλους και σημαντικές δουλειές, συνεχίζουν να το πιστεύουν, γι’ αυτό τα πράγματα είναι τόσο άσχημα" είπε. "Εύχομαι ότι εσείς θα προτιμήσετε να βασιστείτε σε αξίες όπως η ειλικρίνεια, η σκληρή δουλειά, η υπευθυνότητα, η δικαιοσύνη, η γενναιοδωρία και ο σεβασμός για τους άλλους."

Αυτή ήταν και η δεύτερη ομιλία του Obama την ίδια μέρα, μετά από εκείνη που έδωσε για να τιμήσει τους απόφοιτους των HBCUs (Historicaly black colleges and universities). "Αυτή είναι η δύναμη που έχετε στα χέρια σας" είπε. "Η δύναμη να πολεμάτε για δικαιοσύνη, ισότητα και χαρά. Κερδίσατε το πτυχίο σας και πλέον εξαρτάται από εσάς το πώς θα το χρησιμοποιήσετε."