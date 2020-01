SAG Awards | Η Jennifer Aniston και ο Brad Pitt ξανά "μαζί"

Η Jennifer Aniston και ο Brad Pitt κατάφεραν να γίνουν το πρώτο θέμα σήμερα, ύστερα από το mini reunion που είχαν στα SAG Awards .

Το στιγμιότυπο που έχει απασχολήσει περισσότερο είναι εκείνο που δείχνει τον Pitt να κρατά το χέρι της Aniston, το οποίο είναι ακουμπισμένο στο στήθος του. Το πρόσωπό του είναι στραμμένο προς εκείνη, καθώς απομακρύνεται. Η συγκεκριμένη φωτογραφία κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου, καθώς έχει εμπνεύσει πολλά memes.

Οι φωτογραφίες από τη συνάντησή τους δείχνουν πως οι δύο πρώην διατηρούν καλές σχέσεις. Όταν ο Pitt ανέβηκε στην σκηνή για να παραλάβει το βραβείο β' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Once Upon A Time In Hollywood, είπε αστειευόμενος: "Ας είμαστε ειλικρινείς. Ήταν δύσκολος ρόλος. Ο τύπος αυτός "την ακούει" και δεν τα πηγαίνει καλά με την γυναίκα του. Είναι μεγάλη πίεση. Μεγάλη". Τότε η κάμερα γύρισε στην Aniston, η οποία χειροκροτούσε.

Στη συνέχεια, όταν ήρθε η δική της σειρά να ανέβει στη σκηνή για να τιμηθεί με το βραβείο α' γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά για το The Morning Show, ο Brad Pitt έδειχνε να την καμαρώνει backstage, έχοντας ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του.