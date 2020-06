Πέθανε η Jean Kennedy Smith, αδερφή του JFK

Η Jean Kennedy Smith, αδελφή του Προέδρου Kennedy και διπλωμάτης - βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για τις επίσημες ειρηνευτικές συμφωνίες στη Βόρεια Ιρλανδία στη θητεία της τη δεκαετία του '90 - έφυγε από τη ζωή. Η Smith πέθανε στο διαμέρισμά της στο Μανχάταν σε ηλικία 92 ετών, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της Kym στους New York Times.

Εκτός από την Kym, η Smith είχε αποκτήσει δύο γιους της, τον Stephen Jr. και τον William και μια ακόμα κόρη, την Amanda, καθώς επίσης και έξι εγγόνια. Ο σύζυγός της Stephen Edward Smith πέθανε το 1990.

Ο JFK με τις αδερφές του Eunice (αριστερά) και Jean (δεξιά) το 1947.

Η Smith ήταν η τελευταία εν ζωή αδερφή του JFK, καθώς και τα οκτώ αδέρφια της πέθαναν - κάποια υπό τραγικές συνθήκες - πριν από την ίδια. Όπως τα αδέρφια της John, Robert και Ted, έτσι και η ίδια εργάστηκε στην κυβέρνηση, υπηρετώντας ως διπλωμάτης των ΗΠΑ στην Ιρλανδία από το 1993 έως το 1998. Ίδρυσε επίσης το Very Special Arts, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το 2016, η Smith κυκλοφόρησε το βιογραφικό βιβλίο The Nine of Us: Growing Up Kennedy, στο οποίο μοιράστηκε για πρώτη φορά, ιστορίες για την παιδική της ηλικία και αναμνήσεις της ίδιας και των αδελφών της ως παιδιά.

Η οικογένεια Kennedy

"Ελπίζω ότι οι άνθρωποι που θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο να καταλάβουν καλύτερα ποιοι ήταν οι γονείς, οι αδελφοί και οι αδελφές μου" είχε πει εκείνη την εποχή στο Town & Country. "Ήταν αληθινοί άνθρωποι που αγαπούσαν ο ένας τον άλλον και αγάπησαν αυτή τη χώρα. Έκαναν πλάκα, έπαιζαν μαζί, πήραν σκληρά μαθήματα και προσπάθησαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο την κάθε μέρα".