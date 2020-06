Η Demi Lovato δείχνει τελείως διαφορετική με μακριά, ξανθά μαλλιά

Αν και συνήθως είναι καστανή, η Demi Lovato έγινε για λίγο ξανθιά για τις ανάγκες της νέας ταινίας, παραγωγής του Netflix, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Σε αυτήν πρωταγωνιστούν οι Will Ferrell και Rachel McAdams, οι οποίοι υποδύονται δύο Ισλανδούς pop stars. Mαζί ερμηνεύουν το διαγωνιζόμενο κομμάτι τους, Volcano Man.

Στην ταινία ως guest star εμφανίζεται και η Demi Lovato, η οποία υποδύεται την Ισλανδή τραγουδίστρια, Katiana. Στα πρώτα πλάνα τα οποία κυκλοφόρησαν, η Lovato φορά μια μακριά, ξανθή περούκα, η οποία την κάνει σχεδόν αγνώριστη.

"Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που μπορώ να ανακοινώσω ότι η ταινία Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga είναι τώρα διαθέσιμη στο @netflix!!! 💗🎉💖🎬 Δεν βλέπω την ώρα να γνωρίσετε την Katiana😝," έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της. "Σημαίνει πολλά για εμένα που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Will Ferrell και την Rachel McAdams.. είναι απίθανοι💕."