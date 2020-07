Penn Badgley και Chace Crawford σε ένα διαδικτυακό reunion του Gossip Girl

Ο Dan Humphrey και ο Nate Archibald εμφανίστηκαν στο Zoom. Επτάμισι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο του Gossip Girl, οι πρώην συμπρωταγωνιστές Penn Badgley (Dan) και Chace Crawford (Nate) συναντήθηκαν ξανά για ένα Q&A στο Actors on Actors του Variety. Οι δύο ηθοποιοί που τώρα πρωταγωνιστούν στο You του Netflix και στο The Boys του Prime Video's, αντίστοιχα, μίλησαν για το πώς ήταν να δουλεύουν στην επιτυχημένη σειρά, πώς νιώθουν για το Gossip Girl τώρα και τις προσδοκίες τους από το επερχόμενο reboot του HBO Max.

Τόσο ο Badgley όσο και ο Crawford παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόσφατα τη σειρά. "Φίλε, πρέπει να με δέσεις και να κρατήσεις τα μάτια μου ανοιχτά σαν το Clockwork Orange", αστειεύτηκε ο Crawford. Ομοίως, ο Badgley είπε ότι την τελευταία φορά που παρακολούθησε τη σειρά ήταν έξι μήνες μετά τη γνωριμία του με την σύζυγό του, σχολιάζοντας ότι ήταν "πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσεις". "Αυτά τα στιγμιότυπα του εαυτού σου όταν είσαι 20, 21, 22 ετών. Ποιος μπορεί να το απολαύσει; Μερικές φορές είναι απλά άβολο".

Παρόλα αυτά, οι ηθοποιοί είχαν μια πρόταση: να παρακολουθήσουν μερικά από τα πρώτα επεισόδια της σειράς. "Θα το κάνουμε όταν έρθεις στο Λος Άντζελες. Θα πιούμε και κανένα ποτό" είπε ο Crawford και ο Badgley πρότεινε μάλιστα να το μεταδώσουν ζωντανά στο twitter.