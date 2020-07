Ο Ben Stiller εξηγεί γιατί δεν θέλει να αφαιρέσει τον Donald Trump από το Zoolander

To 2001 o Ben Stiller σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην ταινία Zoolander κατά τη διάρκεια της οποίας ο Donald Trump και η σύζυγός του, Melania, κάνουν ένα μικρό cameo όταν ήταν ακόμη δισεκατομμυριούχοι celebrities.

Τώρα όμως που ο Trump είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρκετοί κριτικοί έδειξαν την δυσαρέσκειά τους στη συμμετοχή του στην ταινία και ζήτησαν από τον διάσημο ηθοποιό να διαγράψει την συγκεκριμένη σκηνή.

"Κάναμε γύρισμα στην τελετή απονομής των VH1 Fashion Awards και καθώς οι άνθρωποι έφταναν στο κόκκινο χαλί τους οδηγούσαμε στην άκρη και τους ζητούσαμε να μιλήσουν για τον Derek Zoolander και έτσι ο Trump και η Melania το έκαναν", είπε ο ηθοποιός στο podcast του Daily Beast "The New Abnormal".

Και πρόσθεσε εξηγώντας γιατί δεν θέλει να αφαιρέσει την συγκεκριμένη σκηνή: "Επικοινώνησαν μαζί μου και μού είπαν. Πρέπει να αφαιρέσεις τον Donald Trump. Αλλά στην τελική ήταν ένα πέρασμα που συνέβη. Υπήρχαν τόσες πολλές ταινίες τότε στις οποίες ο Trump έκανε ένα ανόητο cameo. Αντιπροσώπευε ένα συγκεκριμένο πράγμα".

Να θυμίσουμε πως ο Donald Trump έχει εμφανιστεί επίσης στις ταινίες "Home Alone 2: Lost in New York" (1992), "Two Weeks Notice" (2002) καθώς και σε σειρές όπως "The Fresh Prince of Bel Air" και "Sex and the City".