The Crown | Η Elizabeth Debicki θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Diana στους δύο τελευταίους κύκλους της σειράς

Η Elizabeth Debicki θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Diana στους δύο τελευταίους κύκλους του The Crown, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Emma Corrin για την 5η και 6η σεζόν.

"Το πνεύμα της πριγκίπισσας Diana, τα λόγια και οι πράξεις της ζουν στις καρδιές πολλών. Είναι προνόμιο και τιμή να αποτελέσω κομμάτι αυτής της υπέροχης σειράς που με καθήλωσε από το πρώτο επεισόδιο", ανέφερε η ηθοποιός σε δήλωσή της. Η Debicki, η οποία είναι από την Αυστραλία, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Τζεντ Μάρσαλ στη δραματική σειρά του BBC The Night Manager, το 2016. Έχει εμφανιστεί επίσης στην ταινία του Sir Steve McQueen Widows and Guardians of the Galaxy Vol 2, ενώ θα τη δούμε επίσης στο Tenet, τη νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan.

Οι αλλαγές στο The Crown, δεν σταματούν εδώ, καθώς ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Jonathan Pryce (Game of Thrones) θα υποδυθεί τον Δούκα του Εδιμβούργου για τις δύο τελευταίες σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, παίρνοντας τα ηνία από τον Tobias Menzies.

"Ευχαριστημένη" με την αντικαταστάτριά της δηλώνει και η ηθοποιός Helena Bonham Carter, καθώς παραδίδει τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Μαργαρίτα στη Lesley Manville, η οποία θα υποδυθεί την αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ στις δύο τελευταίες σεζόν του The Crown.