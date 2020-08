Monica vs. Rachel | Η Courteney Cox και η Jennifer Aniston σε έναν φιλικό αγώνα μπιλιάρδου

Η Courteney Cox αντιμετώπισε τη Jennifer Aniston κατά τη διάρκεια ενός φιλικού παιχνιδιού μπιλιάρδου - αλλά μόνο μία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια.



Η πρωταγωνίστρια του Scream, δημοσίευσε ένα βίντεο μέσω Instagram, με την ίδια να κυριαρχεί ενάντια στην Aniston. Στο κλιπ, φαίνεται ότι όλες οι μπάλες της βρήκαν τον στόχο, ενώ στο παρασκήνιο ακούγεται το τραγούδι "My Shot" από το μιούζικαλ Hamilton, το οποίο αλλάζει στο "Nothing From Nothing" από τον Billy Preston, την ώρα που η Aniston φαίνεται απογοητευμένη καθώς παλεύει να στοχεύσει έστω και μία μπάλα.

"Ξέρετε έχει περάσει πολύ καιρός" σχολίασε η πρωταγωνίστρια του Morning Show. Στο τέλος του βίντεο, η Aniston καταφέρνει να χτυπήσει μια μπάλα και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της. "Ίσως να είχα μια καλή βραδιά…Αλλά θα μπορούσε η φίλη μου να είναι πιο χαριτωμένη;" έγραψε η Cox, συγκεντρώνοντας αρκετά αστείο comments για την αστεία μάχη Monica vs. Rachel.

Πριν από λίγο καιρό, οι πρωταγωνίστριες του Friends βρέθηκαν ξανά μαζί αλλά για μία σημαντική υπόθεση. Η Courteney Cox χρησιμοποίησε το Instagram για να μοιραστεί ένα ψήφισμα στο οποίο συμμετείχε πρόσφατα η ίδια και οι πρώην συμπρωταγωνίστριες της στη δημοφιλή σειρά, Jennifer Aniston και Lisa Kudrow. Το σύντομο κλιπ κυκλοφορεί καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2020 στις 3 Νοεμβρίου.