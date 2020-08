Elizabeth Debicki | Όσα πρέπει να ξέρετε για την ηθοποιό που θα υποδυθεί την Lady D

Με ύψος 1,90 (!) και αθλητική σιλουέτα, η Elizabeth Debicki θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει καριέρα μοντέλου. Όμως το αναμφισβήτητο ταλέντο της την έσπρωξε προς την υποκριτική όπου τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιόλογα βήματα κι έχει πάρει σημαντικές διακρίσεις. Ο νέος ρόλος που πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει είναι αυτός της Πριγκίπισσας Diana στην δημοφιλή σειρά του Netflix The Crown (Το Στέμμα). Πριν την απολαύσουμε στο ρόλο της Lady D, ας μάθουμε μερικά πράγματα για την ηθοποιό που έκλεισε στις 24 Αυγούστου τα 30 της χρόνια.

- Η Elizabeth Debicki γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου 1990 στο Παρίσι. Ο πατέρας της έχει καταγωγή από την Πολωνία και η μητέρα της από την Αυστραλία, ενώ και οι δύο γονείς της ήταν χορευτές του κλασικού μπαλέτου. Όταν ήταν 5 ετών, η οικογένειά της μετακόμισε στη Μελβούρνη, όπως μεγάλωσε μαζί με τα δύο μικρότερα αδέρφια της.

- Ξεκίνησε το μπαλέτο από πολύ μικρή ηλικία και είχε σκοπό να γίνει χορεύτρια μέχρι που ανακάλυψε την υποκριτική και το θέατρο. Σπούδασε στη δραματική σχολή του University of Victorian College of the Arts στη Μελβούρνη από όπου αποφοίτησε το 2010. Στο δεύτερο έτος της σχολής διακρίθηκε ως η καλύτερη ανάμεσα στους συμφοιτητές της και τιμήθηκε με το ανάλογο βραβείο.

- Το 2018 πήρε το Βραβείο Chopard στο Φεστιβάλ των Κανών, μαζί με τον ηθοποιό Joe Alwyn. Το συγκεκριμένο βραβείο που θεσπίστηκε το 2001 απονέμεται από επιτροπή την οποία αποτελούν επαγγελματίες ηθοποιοί σε δύο νέους συναδέλφους τους κάθε χρόνο, ως αναγνώριση του ταλέντου τους και προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα τους στο χώρο.

- Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως Ο Υπέροχος Γκάτσμπι του Baz Luhrmann, Χήρες του Steve McQueen, Ο Βαλέριαν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες και Κωδικό Όνομα U.N.C.L.E.". Στην τελευταία ταινία, λέγεται ότι πήρε το ρόλο παρόλο που τον διεκδικούσε και η Charlize Theron.

-Στο θέατρο, έχει πρωταγωνιστήσει στην παραγωγή του Sydney Theatre Company για την παράσταση The Maids, στο πλευρό της Cate Blanchett και της Isabelle Huppert.



- Στη σειρά The Crown, θα υποδυθεί την Πριγκίπισσα Diana σε μεγαλύτερη ηλικία, στους κύκλους 5 και 6, παίρνοντας τη σκυτάλη από την Emma Corrin που την υποδύεται στον 4ο κύκλο.

- "Το πνεύμα της Πριγκίπισσας Diana, τα λόγια και οι πράξεις της ζουν στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Είναι αληθινό προνόμιο και τιμή να συμμετέχω σ΄αυτή την εξαιρετική σειρά, με την οποία κόλλησα από το πρώτο επεισόδιο", δήλωσε μέσω Twitter λίγο μετά την ανακοίνωση ότι θα την ενσαρκώσει στη μικρή οθόνη.

Πηγή: madamefigaro.grhttps://www.madamefigaro.gr/celebrities/hot-news/118858/elizabeth-debicki-osa-prepei-na-xereis-gia-tin-ithopoio-pou-tha-upoduthei-tin-lady-d