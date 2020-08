Η αδερφή του Donald Trump υποστηρίζει ότι ο αμερικανός πρόεδρος "δεν έχει αρχές"

Η μεγαλύτερη αδερφή του Donald Trump, η Maryanne Trump Barry, έχει χαρακτηρίσει τον αδερφό της σκληρό, χωρίς αρχές και ψεύτικο σε ηχογραφήσεις που έγιναν μεταξύ του 2018 και το 2019.

Τα σχόλια της πρώην ομοσπονδιακής δικαστή καταγράφηκαν από την ανιψιά του Trump, Mary, η οποία τον Ιούλιο κυκλοφόρησε ένα εκρηκτικά καταδικαστικό βιβλίο για τον πρόεδρο, με τίτλο "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man". Οι ηχογραφήσεις είναι νόμιμες σύμφωνα με τον νόμο της Νέας Υόρκης και δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από την Washington Post.

Η 83χρονη παρακολουθούσε μια συνέντευξη του Fox News με τον μικρότερο αδερφό της όταν είπε ότι ήθελε να την βάλει στα νότια σύνορα για να επιβλέπει τις περιπτώσεις μετανάστευσης, ενώ τα παιδιά χωρίζονταν από τις οικογένειές τους στα κέντρα κράτησης.

"Το υπόβαθρό του, εννοώ Θεέ μου, αν ήσουν θρησκευόμενο άτομο, θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Μην το κάνεις αυτό" ακούγεται να λέει η Barry κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. "Το ψέμα στο μεγαλείο της… το ψέμα και αυτή τη σκληρότητα. Ο Donald είναι σκληρός" συνεχίζει.

Η Mary Trump ρωτά την Barry αν ο Trump διαβάζει για να ενημερωθεί σχετικά με το θέμα και απαντά: "Όχι. Δεν διαβάζει "πριν αποφασίσει", το καταραμένο του tweet και το ψέμα του, ω Θεέ μου. Μιλάω πολύ ελεύθερα, αλλά ξέρεις. Η αλλαγή των ιστοριών. Η έλλειψη προετοιμασίας. Το ψέμα. Γαμώτο".

Ο ίδιος ο Trump δεν φαίνεται να έχει πάρει κατάκαρδα τα σχόλια της αδερφής, καθώς μοιράστηκε μια δήλωση που έλεγε: "Κάθε μέρα είναι και κάτι άλλο, ποιος νοιάζεται".