Ο λόγος που ο Donald Trump δε γελά ποτέ, σύμφωνα με την ανιψιά του

Η ανιψιά του Donald Trump λέει ότι δεν έχει δει ποτέ τον θείο της να γελά και πιστεύει ότι υπάρχει εξήγηση. Η Mary Trump, η οποία δημοσίευσε πρόσφατα ένα κριτικό βιβλίο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μοιράζεται τις γνώσεις της ως ψυχολόγος.

Η Mary, 55 ετών, είναι η κόρη του Fred Trump Jr, του μεγαλύτερου αδελφού του προέδρου, ο οποίος πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών. Λέει ότι ούτε ο πατέρας του Trump, Fred Trump, γελούσε και η ίδια τον θεωρεί σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για τη μοχθηρή συμπεριφορά του θείου της.

"Ο μπαμπάς μου είχε υπέροχη αίσθηση του χιούμορ. Ήταν πολύ αστείος τύπος και ήξερε πώς να γελάσει. Νομίζω ότι ο παππούς μου δεν ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος", είπε στον Guardian.

Στο βιβλίο της, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, η ίδια περιγράφει το θείο της ως ένα δυσάρεστο, ναρκισσιστικό νταή. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 14 Ιουλίου, παρά τις νομικές προσπάθειες του Trump να το αποκλείσει. Δεν έχει μιλήσει με τον θείο της από τον Απρίλιο του 2017 στο πάρτι γενεθλίων της θείας της και δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει ξανά.

Πιστεύει ακράδαντα ότι ο θείος της είναι ρατσιστής. "Δεν νομίζω ότι έχει καμία πολιτική ιδεολογία", υποστηρίζει." Θα έλεγα ότι σίγουρα συμπεριφέρεται σαν ένας λευκός υπέρμαχος. Ενεργεί με τον δικό του ρατσισμό. Κάνει ρατσιστικά πράγματα που θέτουν σε κίνδυνο τους έγχρωμους ανθρώπους σε αυτήν τη χώρα", προσθέτει.

"Είναι ένας ενήλικος άνθρωπος που γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους, παρόλο που δεν πιστεύει ότι ισχύουν οι κανόνες για αυτόν", λέει. "Ξέρει τι κάνει και ένας από τους λόγους που είμαστε σε αυτήν τη θέση είναι γιατί ποτέ δεν θεωρήθηκε υπεύθυνος για τίποτα. Έτσι, οι παραβάσεις του γίνονται πιο τρομερές με την πάροδο του χρόνου και πρέπει να λογοδοτεί ", εξηγεί.