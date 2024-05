Βασίλισσα Καμίλα | Ο ονειρεμένος προορισμός που δεν θα μπορέσει ποτέ να βρεθεί

Μια βασίλισσα, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, ότι μπορεί να ταξιδέψει όπου επιθυμεί. Μπορεί να υπάρχει ένα πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσει αλλά σίγουρα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί σε μέρη σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, ο προορισμός που ονειρεύεται η βασίλισσα Καμίλα δεν είναι προσβάσιμος. Οι βιβλιόφιλοι θα καταλάβουν αμέσως τον λόγο

Η 76χρονη βασίλισσα αποκάλυψε τον προορισμό των ονείρων της την Πέμπτη στο Charleston Festival. Ως γνωστή βιβλιόφιλη και η ίδια, ρωτήθηκε σε ποιο μέρος από αυτά που έχει διαβάσει στα βιβλία θα ήθελε να βρεθεί.

"Το μοναδικό μέρος που δεν θα πήγαινα θα ήταν σε αυτό του The Cat In The Hat" είπε αρχικά η βασίλισσα Καμίλα προκαλώντας γέλια. "Αλλά το ένα μέρος που θα ήθελα να πάω είναι το Hogwarts".

Στη συνέχεια εκμυστηρεύτηκε τον λόγο που θέλει να επισκεφτεί τη Σχολή Μαγείας και Ξορκιών όπου φοίτησε ο Harry Potter στη δημοφιλή σειρά ταινιών που βασίστηκαν στο βιβλίο της Βρετανίδα συγγραφέα J. K. Rowling.

Η βασίλισσα βρέθηκε καλεσμένη στο φεστιβάλ σε μία εκδήλωση που ονομάζεται Power of Reading όπου τιμήθηκε το αποτύπωμα που έχει το διάβασμα στα παιδιά και τους νέους. Στο φεστιβάλ ένωσε τις δυνάμεις της με τους συγγραφείς Joseph Coelho, Francesca Simon, Jacqueline Wilson και τον κωμικό ηθοποιό Lenny Henry. Όλοι κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις από μαθητές.

Η βασίλισσα Καμίλα είχε κάνει γνωστή την αγάπη της για τη σειρά βιβλίων του Harry Potter μέσα από το πρώτο επεισόδιο του Reading Room Podcast της. Σε αυτό εκμυστηρεύτηκε ότι της αρέσει να τα διαβάζει με τα εγγόνια της. "Νομίζω ότι αυτό που απολαμβάνω να διαβάζω περισσότερο από όλα είναι ο Harry Potter" είχε πει μιλώντας για τα παιδικά βιβλία. Παλαιότερα είχε αποκαλύψει ότι ο βασιλιάς Κάρολος κάνει τος φωνές για όλους τους διαφορετικούς χαρακτήρες.

Η ίδια έχει αποκτήσει δύο εγγόνια από τον γιο της Tom Parker Bowles, την 16χρονη Lola και τον 13χρονο Frederick και τρία από την κόρη της Laura Lopes, την 16χρονη Eliza και τα 14χρονα δίδυμα Gus και Louis.