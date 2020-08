H Emma Roberts επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της

Παρόλο που υπήρχαν φήμες ήδη από τον Ιούνιο ότι η Emma Roberts και ο σύντροφός της Garrett Hedlund περιμένουν το πρώτο τους παιδί, το ζευγάρι δεν είχε επιβεβαιώσει το γεγονός. Τουλάχιστον μέχρι χθες, όταν η 29χρονη ηθοποιός ανέβασε στο instagram τρεις φωτογραφίες της όπου διακρίνεται η φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Μάλιστα, στο σχόλιό της αποκάλυψε και το φύλο του μωρού: "Me...and my two favorite guys" ("Εγώ και οι δύο πιο αγαπημένοι μου άντρες").

Όπως ήταν φυσικό, τα σχόλια έπεσαν βροχή. Ανάμεσα στους χιλιάδες θαυμαστές και φίλους που έσπευσαν να ευχηθούν στη μέλλουσα μαμά και τον 35χρονο σύντροφό της, ήταν η Julia Roberts που είναι και θεία της ηθοποιού, η οποία έγραψε "Love you 😘".

Επίσης, η ηθοποιός Lea Michele με την οποία η Emma Roberts είχε συμπρωταγωνιστήσει στην τηλεοπτική σειρά Scream Queens σχολίασε "You will be the greatest mama. I love you Em! Boy moms together" ("Θα γίνεις η καλύτερη μαμά. Σ' αγαπώ, Em! Αγορομάνες ενωμένες"). Η Michele έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι στις 20 Αυγούστου.

Πηγή: Madamefigaro.gr