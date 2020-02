Η εμφάνιση της Jennifer Lopez στο Super Bowl είναι η απάντηση στον αποκλεισμό της από τα Όσκαρ

Η Jennifer Lopez και η Shakira πραγματοποίησαν μια αξεπέραστη εμφάνιση στο Super Bowl Halftime Show, γεμάτη δυναμισμό, sexy attitude και πάνω από όλα γυναικεία αλληλεγγύη. Το show των δύο Λατίνων τα είχε όλα: pole dancing, solo performance από την κόρη της JLo, Emme, και crowd surfing από την Shakira.

JLo και Shakira

Με την κόρη της Emma

Η Jennifer Lopez κατάφερε μέσα σε 14 λεπτά να φέρει τη μοναδική της ενέργεια και να περάσει το μήνυμα του πιο επιτυχημένου κινηματογραφικού της ρόλου. Ακολουθώντας τη δυναμική παρουσία της Shakira με τα άκρως απαραίτητα "She Wolf," "Whenever, Wherever," και "Hips Don't Lie," η J.Lo έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή, στηριζόμενη σε έναν λαμπερό στύλο, για να ξεσηκώσει στη συνέχεια το κοινό με τις επιτυχίες "Jenny From the Block," "Ain't It Funny," και "Get Right."

Ακολούθησε μια σύντομη αλλαγή outfit για να επιστρέψει στον στύλο και να αναβιώσει μια εικονική σκηνή από την ταινία Hustlers με το hit του 1999"Waiting for Tonight". Η απουσία της Lopez από τις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ σχολιάστηκε ιδιαίτερα τόσο από τα media όσο και από τους θαυμαστές της ίδιας, καθώς αποθεώθηκε για τον ρόλο της ως Ramona Vega στην ταινία. Η ανταπόκριση του Twitter μετά την εμφάνισή της στο Super Bowl ήταν άμεση, καθώς πολλοί χρήστες τη συνέδεσαν με τον ρόλο της στην ταινία και τον αποκλεισμό της από τα Oscar.

Η performance της Jennifer Lopez