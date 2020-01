Όσκαρ 2020 | Οι αστοχίες και οι εκπλήξεις από τις φετινές υποψηφιότητες

Το πρωί της Δευτέρας έγινε η ανακοίνωση για τις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Oscar και οι αποφάσεις της Ακαδημίας έχουν προκαλέσει ήδη συζητήσεις. Τα καλά νέα είναι ότι τα Παράσιτα του σκηνοθέτη Bong Joon-ho από τη Νότια Κορέα, κατάφεραν να ξεπεράσουν τα όποια γλωσσικά εμπόδια και να βρεθούν ανάμεσα στις ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Η κατηγορία Καλύτερης Ταινίας είναι και αυτή που δίνει συνήθως μια πρόγευση του τι θα ακολουθήσει στις υποψηφιότητες.

Μια ανδροκρατούμενη κατηγορία και φέτος με εξαίρεση το Little Women της Greta Gerwig. Παρόλα αυτά, η Gerwig δεν είναι υποψήφια για Σκηνοθεσία - μια κατηγορία όπου απουσιάζουν τελείως τα γυναικεία ονόματα.

Πού είναι οι γυναίκες σκηνοθέτες

Η κατακραυγή του Hollywood δυναμώνει απέναντι στις υποψηφιότητες για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας, καθώς η Ακαδημία αγνόησε πάλι τη γυναικεία δύναμη του κινηματογράφου. Αντί να αναγνωρίσει τη Greta Gerwig για τις "Μικρές Κυρίες", τη Lulu Wang για το "The Farewell” ή τη Marielle Heller για το "A Beautiful Day in the Neighborhood" η Ακαδημία προτίμησε να τιμήσει πέντε άντρες σκηνοθέτες.

Η απόφαση της Ακαδημίας έρχεται μετά από μια περίοδο όπου οι γυναίκες έκαναν ιστορικά βήματα πίσω από την κάμερα, σκηνοθετώντας από blockbusters μέχρι αναγνωρισμένες επιτυχίες - από το"Captain Marvel" έως το "Hustlers". Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, μόνο μία ταινία που σκηνοθετήθηκε από γυναίκα - "Little Women" - βρίσκεται ανάμεσα στις Καλύτερες Ταινίες. Η ταινία είναι υποψήφια για έξι βραβεία, συμπεριλαμβανομένου και του Διασκευασμένου Σεναρίου για τη Gerwig.

"Είμαι χαρούμενη που είναι όλοι αναστατωμένοι. Είναι υπέροχο όταν δεν χρειάζεται να επισημάνω το προφανές. Όπως είπε και η Greta, ήταν μια σπουδαία περίοδος για τις γυναίκες δημιουργούς και ελπίζω ότι αυτό θα ενθαρρύνει μια ευρύτερη συζήτηση. Αυτός είναι και ο λόγος που έκανε και την ταινία - μια ταινία για τις γυναίκες που ζουν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, που συνδέεται με τα χρήματα και την επιτυχία. Αυτά τα νέα τονίζουν ακόμα περισσότερο το μήνυμα της ταινίας" δήλωσε η Florence Pugh, υποψήφια Β' Γυναικείου Ρόλου για το Little Women, στο Variety.

Η ταινία The Farewell αγνοήθηκε πλήρως

Δεν είναι μόνο ότι η σκηνοθέτιδα Lulu Wang βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του Τύπου από τότε που η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Sundance, αλλά και το γεγονός ότι το Farewell μπήκε στις λίστες με τις αγαπημένες ταινίες. Η πορεία της ταινίας προς τα Όσκαρ φαινόταν να είναι προδιαγεγραμμένη, ειδικά μετά τη βράβευση της Awkwafina στις Χρυσές Σφαίρες.

Τα καλά νέα: Οι υποψηφιότητες για τα Παράσιτα

Η ταινία αγαπήθηκε από το κοινό και όχι άδικα. Στα φετινά βραβεία Όσκαρ, η ταινία βρίσκεται - δικαίως - στις κατηγορίες Πρωτότυπου Σεναρίου, Σκηνοθεσίας, Μοντάζ, Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και Διεθνής Ταινία.

Δεν βρίσκεται όμως υποψήφιος κανένας ηθοποιός από τα Παράσιτα

Οι ηθοποιοί που έπαιζαν στην ταινία του Ho θα μπορούσαν κάλλιστα να βρεθούν υποψήφιοι στα φετινά Όσκαρ. Αυτή η κίνηση, θα έκανε σίγουρα την Απονομή πιο ενδιαφέρουσα και όχι τόσο προβλέψιμη. Αντιθέτως, είναι υποψήφιες δύο ηθοποιοί από το Bombshell, η Charlize Theron και η Margot Robbie.

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια "θητείας" στο Hollywood ήρθε η σειρά του Antonio Banderas

Ήρθε η ώρα για την ελίτ του Hollywood να αναγνωρίσει τον Antonio Banderas στα Όσκαρ. Είναι ακόμα πιο ικανοποιητικό το γεγονός ότι αυτό γίνεται με μία ταινία του Pedro Almodóvar. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, οπότε αυτό είναι κάτι που αξίζει και στους δύο.