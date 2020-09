Η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, Diana Rigg, έφυγε από τη ζωή

Η ηθοποιός Diana Rigg, γνωστή για τους ρόλους της σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Game of Thrones και το The Avengers, καθώς και σε ταινίες συμπεριλαμβανομένης της On Her Majesty's Secret Service, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Η οικογένεια της επιβεβαίωσε τα νέα χθες το απόγευμα, αποκαλύπτοντας ότι η ηθοποιός έπασχε από καρκίνο: "Η αγαπημένη μου μαμά πέθανε ειρηνικά στον ύπνο της νωρίς το πρωί, στο σπίτι, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια. Θα μου λείψει παραπάνω από όσο μπορώ να περιγράψω", είπε η κόρη της Rachael Stirling, αφού επιβεβαίωσε ότι η ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Μάρτιο. "Πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής της χαρούμενη αντανακλώντας την εξαιρετική ζωή της, γεμάτη αγάπη, γέλιο και βαθιά υπερηφάνεια για το επάγγελμά της."

Καθ 'όλη την καριέρα της, η Rigg έλαβε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Καλύτερης Ηθοποιού Bafta TV για το Mother Love και ενός ειδικού βραβείου Bafta το 2000 για τους The Avengers, ενώ ήταν επίσης υποψήφια για εννέα βραβεία Emmy primetime, κερδίζοντας ένα το 1997.