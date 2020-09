H Leighton Meester και ο Adam Brody έγιναν γονείς για δεύτερη φορά

Η Leighton Meester και ο Adam Brody έγιναν γονείς για δεύτερη φορά καθώς πριν από λίγες ημέρες καλωσόρισαν ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς, The O.C., επιβεβαίωσε τα χαρμόσυνα νέα κατά τη διάρκεια του livestreaming παιχνιδιού "Fun Time Boys Game Night Spectacular, hosted by Hold the Phone" στο τηλεοπτικό δίκτυο Twitch. "Ναι έχουμε ένα δεύτερο μέλος στην οικογένειά μας", είπε ο Brody σε έναν συμπαίκτη του χαρακτηρίζοντας τον γιο του αξιαγάπητο.

Η Leighton Meester και ο Adam Brody είναι επίσης γονείς της Arlo Day Brody και αυτή τη φορά επέλεξαν να κρατήσουν τον ερχομό του παιδιού τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τον περασμένο Απρίλιο ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει το ζευγάρι σε χαλαρή βόλτα στο Los Angeles με την Meester να έχει εμφανώς φουσκωμένη κοιλίτσα.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της η τηλεοπτική Blair Waldorf της σειράς Gossip Girl, προώθησε τη νέα της συνεργασία με τον οργανισμό Feeding America για την υποστήριξη του Hunger Action Month στο προσωπικό της Instagram.