Η σχολική τσάντα της κόρης της Kylie Jenner κοστίζει $12.000

Όπως πολλοί γονείς, έτσι και η Kylie Jenner ετοίμασε την κόρη της για την πρώτη της μέρα στο σχολείο.

Όμως η Stormi δεν πήγε στην τάξη με τα άλλα παιδάκια, ούτε βγήκε να παίξει στη παιδική χαρά. Αντίθετα, η κόρη της star του reality Keeping Up With the Kardashians πέρασε την πρώτη της ημέρα κάνοντας μαθήματα στο σπίτι.

Σε ένα post που ανέβασε η Kylie στο Instagram, η Stormi φαίνεται να φοράει ένα μαύρο φόρεμα, ένα ζευγάρι αθλητικά και διαμαντένια σκουλαρίκια, ενώ αυτό που ξεχώρισε ήταν το σακίδιο της.

Οι φήμες που κυκλοφορούν στο Internet λένε πως πρόκειται για το μοντέλο Togo Kelly Ado του Hermès, το οποίο κοστίζει 12.000 δολάρια.

"Πρώτη μέρα στο σχολείο”, έγραψε η Jenner στο story της στο Instagram, όπου η Stormi ποζάρει μπροστά από μiα Mercedes-Benz.