Οι πλέον ακριβοπληρωμένες ηθοποιοί για το 2020

Η Sofia Vergara του Modern Family βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των υψηλότερα αμειβόμενων γυναικών ηθοποιών στον κόσμο για το 2020 με 43 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η τηλεοπτική σταρ ηγείται ενός κύματος αμοιβών που κατευθύνονται προς δημιουργίες που προβάλλονται στη μικρή οθόνη που αφήνει σε δεύτερη μοίρα τις ηθοποιούς κινηματογραφικών ταινιών.

Της Madeline Berg

Η βετεράνος του Χόλιγουντ Angelina Jolie (35 εκατομμύρια δολάρια) και η σταρ του Red Notice, Gal Gadot (31 εκατομμύρια δολάρια) έρχονται δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα στη λίστα.

Οι περισσότερες αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες ήταν σκοτεινές από τα τέλη Μαρτίου, οδηγώντας μεγάλα στούντιο να αναβάλουν τις κυκλοφορίες - προβολές ταινιών μεγάλου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των Black Widow και Wonder Woman 1984.

Δεδομένου ότι πολλοί αστέρες του κινηματογράφου κερδίζουν μεγάλα μπόνους με βάση την απόδοση του box-office, η έλλειψη νέων κυκλοφοριών στις αίθουσες έχει δημιουργήσει χώρο στην κορυφή της κλίμακας των αμοιβών για τηλεοπτικά "είδωλα" όπως η Vergara, η Ellen Pompeo του Grey's Anatomy (No. 8; 19 εκατομμύρια δολάρια) και η Elisabeth Moss του The Handmaid's Tale (No. 9; 16 εκατομμύρια δολάρια), οι οποίες επωφελήθηκαν από "πριγκιπικές" αμοιβές από φορείς τόσο της παραδοσιακής τηλεόρασης όσο και του streaming, όπου το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής παρέχεται εκ των προτέρων.

Έτερη τηλεοπτική σταρ, η Viola Davis (Νο. 10, 15,5 εκατομμύρια δολάρια) εισέρχεται στη λίστα για πρώτη φορά με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο How to Get Away with Murder του ABC και την επερχόμενη ταινία της Netflix "Ma Rainey’s Black Bottom".

Αθροιστικά, οι 10 ηθοποιοί με την υψηλότερη αμοιβή κέρδισαν συνολικά 254 εκατομμύρια δολάρια τους 12 μήνες μέχρι τον Ιούνιο, μειωμένες κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Όλες εκτός από δύο - η Angelina Jolie και η Emily Blunt (No. 6, 22,5 εκατομμύρια δολάρια) - προσπορίστηκαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους από την τηλεόραση και το streaming. Εκείνες που κέρδισαν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους από παραδοσιακές ταινίες κέρδισαν συνολικά 58 εκατομμύρια δολάρια φέτος, από 136,5 εκατομμύρια δολάρια το 2019.

"Μια ταινία που παράγεται για μια παγκόσμια υπηρεσία streaming μπορούν δυνητικά να την παρακολουθήσουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι", αναφέρει ο δικηγόρος του Χόλιγουντ Tom Ara. "Στον κόσμο των κυκλοφοριών - προβολών στις κινηματογραφικές αίθουσες, αυτός ο τύπος επιτυχίας θα μπορούσε θα μπορούσε να μεταφραστεί σε δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων από μεγάλα μπόνους box office και τελικά κέρδη μετά την προβολή".

Η Vergara είχε τη μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία στην καριέρα της παίζοντας την Gloria στο Modern Family του ABC, ρόλος από τον οποίο κέρδισε 500.000 δολάρια ανά επεισόδιο και μέσω της νέας της δουλειά ως κριτή ταλέντων στο America's Got Talent, η οποία της αποφέρει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια κάθε σεζόν. Ενίσχυσε αυτό το εισόδημα με μια σειρά συμφωνιών για χρήση του ονόματός της για εμπορικούς και άλλους συναφείς σκοπούς.

Η Blunt είναι νεοεισερχόμενη στη δεκάδα, αφού διαπραγματεύτηκε μεγάλες αποδοχές για την επερχόμενη ταινία Jungle Cruise and A Quiet Place 2. Η Meryl Streep επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από την κατάταξη. Ανέλαβε δύο δουλειές για πλατφόρμες streaming, οι οποίες περιελάμβαναν οκταψήφια αμοιβή από την Netflix για τον ρόλο της στο επερχόμενο μιούζικαλ του Ryan Murphy, The Prom.

Η απόδειξη ότι "το καλάθι με το μήλα" είναι αναστατωμένο: η Scarlett Johansson, η οποία ήταν στην κορυφή της λίστας του περασμένου έτους με εισόδημα 56 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν βρίσκεται καν φέτος στη 10άδα. Πέρυσι κέρδισε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο της ως Black Widow στο Avengers: Endgame της Marvel. Την επόμενη χρονιά θα πρέπει να βοηθηθεί από το μερίδιο των κερδών της από το καθυστερημένη λόγω πανδημίας sequel, όπου υποδύεται τον ίδιο ρόλο. Φέτος, ωστόσο, τα κέρδη της μειώθηκαν κατά περισσότερο από 40 εκατομμύρια δολάρια, αφήνοντάς την εντελώς εκτός λίστας.

Μολονότι το Χόλιγουντ μπορεί να πλησιάζει πιο κοντά στην ισότητα των αμοιβών για τα δύο φύλα, υπάρχουν ακόμη βήματα που μένουν να γίνουν. Οι δέκα άνδρες ηθοποιοί με την υψηλότερη αμοιβή προσπορίστηκαν φέτος 545,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό σχεδόν διπλάσιο εκείνου των γυναικών συναδέλφων τους.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Sofia Vergara: 43 εκατομμύρια δολάρια

Η Vergara ολοκλήρωσε τη δουλειά της στο Modern Family του ABC και ξεκίνησε τη θητεία της ως κριτής στο America's Got Talent. Σε αυτά τα κέρδη προσθέτει συμφωνίες χρήσης του ονόματός της για εμπορικούς και άλλους συναφείς σκοπούς, όπως μια σειρά τζιν στα Walmart και έπιπλα στα Rooms To Go.

2. Angelina Jolie: 35,5 εκατομμύρια δολάρια

Μία από τις λίγες ηθοποιούς της λίστας που πληρώνεται σχεδόν όλα τα χρήματά της από παραδοσιακές ταινίες, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της Jolie προέρχεται από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο The Eternals, την επερχόμενη ταινία της Marvel που έχει προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

3. Gal Gadot: 31,5 εκατομμύρια δολάρια

Με το Wonder Woman 1984 στον πάγο, η Gadot στράφηκε στην Netflix, συγκεντρώνοντας 20 εκατομμύρια δολάρια για το ρόλο της στην Red Notice. Είναι μια μεγάλη αμοιβή, λένε οι γνωρίζοντες, ωστόσο μόνον ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού για περιεχόμενο ύψους 17 δισ. δολ. της γνωστής πλατφόρμας streaming.

4. Melissa McCarthy: 25 εκατομμύρια δολάρια

Η κωμική ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε δύο ταινίες streaming σε σκηνοθεσία του συζύγου της, Ben Falcone - μία στο HBO Max και μία στο Netflix - και παρουσιάζει το Little Big Shots του NBC. Την επόμενη χρονιά ακολουθεί ο ρόλος της ως Ursula στην έκδοση ζωντανής δράσης της The Little Mermaid.



5. Meryl Streep: 24 εκατομμύρια δολάρια

Ο θρύλος της οθόνης συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Steven Soderbergh για την κωμωδία Let Them All Talk, η οποία πωλήθηκε στο HBO Max για 33 εκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιο της Streep: τουλάχιστον 5 εκατομμύρια δολάρια. Τα υπόλοιπα προήλθαν από το The Prom και το Little Women του περασμένου έτους.

6. Emily Blunt: 22,5 εκατομμύρια δολάρια

Το πρώτο A Quiet Place απέφερε 341 εκατομμύρια δολάρια με προϋπολογισμό 17 εκατομμυρίων δολαρίων και η Blunt διαπραγματεύτηκε έναν οκταψήφιο προκαταβολικό μισθό για το sequel, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο. Ο ρόλος της στο Jungle Cruise θα της δώσει μια επιταγή υψηλού επταψήφιου αριθμού.

7. Nicole Kidman: 22 εκατομμύρια δολάρια

Η Kidman θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Streep στο The Prom του Ryan Murphy για το Netflix, το οποίο θα της αποφέρει έναν οκταψήφιο προκαταβολικό μισθό. Θα κερδίσει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο για την επερχόμενη μίνι σειρά της στο HBO, The Undoing.

8. Ellen Pompeo: 19 εκατομμύρια δολάρια

Μετά από μια επαναδιαπραγμάτευση συμβολαίου το 2017, η Pompeo κερδίζει περίπου 550.000 δολάρια ανά επεισόδιο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην Grey’s Anatomy του ABC. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσθέτει στην περιουσία της περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το μερίδιό της από πνευματικά δικαιώματα.

9. Elisabeth Moss: 16 εκατομμύρια δολάρια

Η Hulu της πλήρωσε 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο για να πρωταγωνιστήσει στο δυστοπικό The Handmaid's Tale. Μοιράστηκε τα κέρδη του Invisible Man, μια έκπληξη που κόστισε μόλις 7 εκατομμύρια δολ. και κέρδισε 134,3 εκατομμύρια δολ..

10. Viola Davis: 15,5 εκατομμύρια δολάρια

Η Davis εμφανίζεται στη λίστα για πρώτη φορά χάρη στα επταψήφια έσοδά της ως Annalize Keating για το How to Get Away with Murder και ως Ma Rainey στην κινηματογραφική προσαρμογή του Netflix στο θεατρικό του August Wilson "Ma Rainey’s Black Bottom".

Πηγή: capital.gr