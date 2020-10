Ο Bradley Cooper έκανε μια σπάνια εμφάνιση για να προτρέψει τους συμπολίτες του να ψηφίσουν

Ο Bradley Cooper προτρέπει τους συμπολίτες του να αναλάβουν δράση και να ψηφίσουν. Σύμφωνα με το People, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση σε ένα νέο βίντεο που εμφανίζεται στο Now This News προτρέποντας τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στην Πενσυλβάνια να πάνε στις κάλπες τον Νοέμβριο. Ο Cooper μοιράστηκε επίσης πληροφορίες σχετικά με τα "do's and don'ts της ψηφοφορίας" φέτος.

"Γεια, είμαι ο Bradley Cooper και θέλω απλώς να σας μιλήσω για την ψηφοφορία στην Πενσυλβανία", ξεκινάει ο Cooper στο βίντεο, εξηγώντας ότι η ψηφοφορία στην πολιτεία είναι "εύκολη", αλλά οι ψηφοφόροι πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένοι και να έχουν γραφτεί πριν από την προθεσμία της 19ης Οκτωβρίου.

"Χρειάζονται λιγότερο από πέντε λεπτά", λέει ο Cooper, σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής. Ο ηθοποιός συνεχίζει, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής υποβολής της ψήφου - ειδικά εάν κάποιος επιλέξει να ψηφίσει μέσω ταχυδρομείου και όχι αυτοπροσώπως - δίνοντας σαφείς οδηγίες.