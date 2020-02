Η Natalie Portman έκανε το απολύτο statement με τη δημιουργία που επέλεξε να φορέσει στα Oscar

Η Natalie Portman έκανε το απόλυτο statement με τη δημιουργία που επέλεξε να φορέσει στη 92η Απονομή των βραβείων Όσκαρ, καθώς η Dior κάπα της είχε ραμμένα πάνω της όλα τα ονόματα των σκηνοθέτιδων που η Ακαδημία αγνόησε στη φετινή τελετή.

Lorene Scafaria ("Hustlers”), Lulu Wang ("The Farewell”), Greta Gerwig ("Little Women”), Marielle Heller ("A Beautiful Day in the Neighborhood”), Melina Matsoukas ("Queen & Slim”), Alma Har’el ("Honey Boy”), Céline Sciamma ("Portrait of a Lady on Fire”) and Mati Diop ("Atlantics”) ήταν τα ονόματα των γυναικών που σκηνοθέτησαν ταινίες τη χρονιά που πέρασε και που ανάδειξε η Portman με αυτόν τον ευφάνταστο τρόπο.

Η Ακαδημία δέχτηκε κριτική καθώς απέτυχε να συμπεριλάβει γυναίκες σκηνοθέτες, επιβεβαιώνοντας μία απογοητευτική ιστορία - μόνο πέντε γυναίκες έχουν προταθεί για Όσκαρ Σκηνοθεσίας όλα αυτά τα χρόνια και μόνο μία έχει κερδίσει: η Kathryn Bigelow για την ταινία "The Hurt Locker”.