Ο ευφυής κύριος Reynolds

Στην περσινή λιστα του Variety με τις αμοιβές των μεγαλύτερων σταρ του Χόλιγουντ για το 2019 ούτε ο Brad Pitt, ούτε ο Robert Downey Jr., ούτε καν ο Leonardo DiCaprio, που συμπεριλαμβάνονταν σ' αυτήν, δεν βρέθηκαν στο Νο1. Προς έκπληξη όλων, στην κορυφή με 27 εκατομμύρια δολάρια στρογγυλοκάθισε ο Ryan Reynolds. Αυτή ήταν η αμοιβή που του έδωσε το Netflix για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία Six Underground, σε σκηνοθεσία του Michael Bay των Transformers- ποσό αστρονομικό μπροστά στα μόλις 10 εκατομμύρια δολάρια, που έλαβαν έκαστος οι Pitt και DiCaprio για το Once Upon A Time In Hollywood του Quentin Tarantino.

Δύο είναι λοιπόν τα συμπεράσματα που βγάζουν μάτι: Πρώτον, το αμερικάνικο δίκτυο streaming δίνει σήμερα τις αμοιβές που έδινε κάποτε το Χόλιγουντ και δεύτερον, δεν χρειάζεται να είσαι πρώτο όνομα για να τινάξεις τη μπάνκα στον αέρα. Δεν χρειάζεται να είσαι καθολικά αναγνωρίσιμος σαν τον Pitt ή να διαθέτεις το βιογραφικό του Leo ή να σπας ταμεία σαν τον Dwayne Johnson, κατά κόσμον The Rock. Αρκεί να έχεις ευφυές χιούμορ και προσωπικότητα σαν του Reynolds. Κάτι που αποδείχθηκε στη φετινή λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς. Ο The Rock, μπορεί να κατέκτησε την κορυφή, στην δεύτερη θέση όμως βρέθηκε ο Reynolds με απολαβές ύψους 71,5 εκατ. δολαρίων.

Η πορεία προς την κορυφή

Ο 42χρονος Καναδός μετρά μία πορεία 28 ετών στην υποκριτική. Ξεκίνησε από την τηλεόραση στα 14 του και δύο χρόνια μετά, μπήκε στα κινηματογραφικά στούντιο. Πέρασε πάνω από μία δεκαετία -κατά την οποία ήταν ζευγάρι με την Alanis Morissette- παίζοντας μικρούς ρόλους μέχρι να έρθουν οι μεγάλοι σε indie -"Άσσος στο μανίκι" (2006)- ή σε μεγαλύτερες παραγωγές -X-Men η αρχή: Γούλβεριν (2009). Μάλιστα, στην 4η ταινία του franchise των X-Men, ενδύθηκε για πρώτη φορά τον Deadpool. Ένα παράξενο σούπερ ήρωα (πρώην πράκτορα των Ειδικών Δυνάμεων και νυν μισθοφόρο, που μετά από ένα μη-εγκεκριμένο πείραμα αποκτά την ικανότητα να θεραπεύεται πολύ γρήγορα), που παρέπεμπε σε καρικατούρα και δεν φάνηκε να γοητεύει το κοινό. Ωστόσο, ο σπόρος είχε ήδη φυτευτεί. Τουλάχιστον στο μυαλό του Reynolds.

Διαβάστε τη συνέχεια στο esquire.com.gr