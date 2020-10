Adele | Ήταν απολαυστική στη παρουσίαση του Saturday Night Live

Σε έναν ρόλο διαφορετικό απ' αυτόν που θα περίμενε κανείς εμφανίστηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου η Adele. Η διάσημη τραγουδίστρια ανέλαβε την παρουσίαση της δημοφιλούς χιουμοριστικής εκπομπής Saturday Night Live και ανταποκρίθηκε στον όλο της μοναδικά, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει ταλέντο και ως κωμικός.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια απέδειξε το χιούμορ της με το "καλησπέρα" υποδεχόμενη το κοινό στο στούντιο και τους τηλεθεατές με ένα στίχο από το hit της "Hello": "Hello, it's me...". Και συνέχισε: "Θεέ μου, είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους παρουσιάζω αυτό το show. Δεν είναι απλά ότι το λατρεύω, αλλά είναι και η εκπομπή που απογείωσε τη καριέρα μου στην Αμερική, 12 χρόνια πριν. Βλέπετε ήμουν καλεσμένη πίσω στο 2008 όταν εμφανίστηκαν η Sarah Palin με την Tina Fey, οπότε λογικό να συντονιστούν για να παρακολουθήσουν μερικά εκατομμύρια τηλεθεατές. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αν κι επειδή είμαι Βρετανίδα, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για την πολιτική των H.Π.Α., ωστόσο θα πω αυτό: Sarah Palin, μωρό μου, σ' ευχαριστώ για όλα".

Η Adele αποκάλυψε επίσης, σχολιάζοντας γιατί δεν είναι απλά καλεσμένη για τη μουσική της στην εκπομπή, ότι το νέο album της δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ενώ δεν παρέλειψε να αστειευτεί με την απώλεια των κιλών της: "Το ξέρω δείχνω πολύ πιο διαφορετική από τη τελευταία φορά που με είδατε. Αλλά βασικά, λόγω όλων των περιορισμών της πανδημίας και τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, έπρεπε να ταξιδεύψω με λίγο βάρος και μπορούσα να κουβαλήσω μόνο τη μίση από εμένα. Και αυτό είναι το μισό που επέλεξε να φέρω μαζί μου".

Δείτε το απόσπασμα: