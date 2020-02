Ο Matthew McConaughey ανέβασε μια νοσταλγική φωτογραφία με την Kate Hudson

Οι πρωην συμπρωταγωνιστές, Kate Hudson και Matthew McConaughey, αποφάσισαν να πειράξουν ο ένας τον άλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας throwback φωτογραφίες από την ταινία How to Lose a Guy in 10 Days.

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασαν μια φωτογραφία από την iconic σκηνή της ταινίας με "την φτέρη της αγάπης" με αφορμή τα 17 χρόνια από την πρεμιέρα του How to Lose a Guy in 10 Days. "Αυτή η καταραμένη φτέρη", έγραψε ο McConaughey στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε.

Η ηθοποιός άφησε emoji στα σχόλια, και στη συνέχεια έκανε repost τη φωτογραφία. "Αυτή η καταραμένη φτέρη...; Αυτή η καταραμένη φτέρη;!;! Την άφησες να πεθάνει!", έγραψε εκείνη στη λεζάντα της.

Στην ταινία η Hudson υποδύεται την Andie, η οποία είναι δημοσιογράφος. Της έχει ζητηθεί να γράψει ένα εμπειρικό κείμενο για το πώς μπορεί κανείς να χάσει έναν άντρα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Ο McConaughey υποδύεται τον Ben, ο οποίος δουλεύει σε μια εταιρεία marketing και θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να προσεγγίσει το γυναικείο κοινό με τις διαφημίσεις του. Για να το κάνει αυτό, βάζει στοίχημα πως μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευθεί μέσα σε 10 μέρες.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας, η Hudson κάνει τα πάντα για να τρελάνει τον McConaughey και να "τον χάσει", ενώ εκείνος κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην την χωρίσει.