Πριγκίπισσα Diana | Η ψυχρή συμβουλή που της είχε δώσει η Grace Kelly

Η προσεχής πρεμιέρα της 4ης σεζόν του The Crown, στην οποία θα αρχίσει να ξετυλίγεται και η ιστορία της Diana με τον Κάρολο, έχει φέρει ξανά στη δημοσιότητα μαρτυρίες και άγνωστες λεπτομέρειες από τη ζωή της στα πρώτα χρόνια στο Παλάτι.

Στη βιογραφία του Andrew Morton Diana: Her True Story ‒ In Her Own Words, που βασίζεται στη δική της αφήγηση, η αδικοχαμένη Πριγκίπισσα θυμάται τη συνάντησή της μια άλλη δημοφιλή Πριγκίπισσα, την Grace του Μοναχό. Οι δυο τους συναντήθηκαν το 1981 σ' ένα μουσικό ρεσιτάλ στο Goldsmiths' Hall στο Λονδίνο, όταν η Diana ήταν 20 χρονών, και νιόπαντρη με τον Κάρολο, ενώ η Grace Kelly 52 χρονών- κι ήδη έμπειρη με τη ζωή ως γαλαζοαίματη.

Η Diana περιγράφει τη Grace Kelly, στην πρώτη τους γνωριμία, ως "υπέροχη και ήρεμη", αλλά "μέσα της υπάρχει ταραχή, μπορούσα να το καταλάβω". Η βραδιά εκείνη ήταν γεμάτη στρες και αγωνία για τη νεαρή Diana που δεν ήταν σίγουρη για το αν ακολουθούσε σωστά τους κανόνες του βασιλικού πρωτοκόλλου, αλλά και για την εμφάνισή της: ο Κάρολος την είχε προειδοποιήσει να μη φορέσει μαύρο φόρεμα καθώς τα μέλη της βασιλικής οικογένειας επιλέγουν το συγκεκριμένο χρώμα μόνο για το πένθος, ενώ το φόρεμά της ήταν στράπλες και αρκετά αποκαλυπτικό στο μπούστο με τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω της.

"Ήταν μια φρικτή βραδιά. Δεν ήξερα αν έπρεπε να βγω πρώτη από την πόρτα, δεν ήξερα σε ποιο χέρι να κρατήσω τη τσάντα μου, ήμουν τρομοκρατημένη, σχεδόν αρρώστησα...", περιγράφει η Πριγκίπισσα στην αυτοβιογραφία της.

Τότε, λοιπόν, ήταν που η Πριγκίπισσα του Μονακό, η οποία είχε αντιληφθεί τον πανικό της Diana, την πήρε παράμερα για να συζητήσουν ιδιωτικά και όταν εκείνη της εκμυστηρεύτηκε τις αγωνίες της για το μέλλον, η Grace της χτύπησε απαλά τα μαγουλάκια και της είπε: "Μην ανησυχείς, θα γίνεται όλο και χειρότερο".

Η Grace Kelly πέθανε 18 μήνες μετά από εκείνη τη συνάντηση. Η συμβουλής της, ωστόσο, έμελλε να αποδειχτεί προφητική.