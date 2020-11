Mads Mikkelsen | Θα είναι ο αντικαταστάτης του Johnny Depp στο Fantastic Beasts;

Σε συζητήσεις προκειμένου να αντικαταστήσει τον Johnny Depp στον ρόλο του μάγου Grindelwald βρίσκεται ο Mads Mikkelsen για το Fantastic Beasts 3. Ο 54χρονος πρωταγωνιστής του Hannibal, θα είναι ο τρίτος ηθοποιός που θα υποδυθεί τον περίφημο μάγο στο franchise της ταινίας μετά τον Colin Farrell και τον Depp. Ο Farrell υποδύθηκε τον χαρακτήρα στην πρώτη ταινία, όπου ο Grindelwald εμφανιζόταν μεταμφιεσμένος. Ο Mikkelsen δεν είναι άγνωστος στα box office blockbusters, καθώς έχει συμμετάσχει στα Casino Royale, Doctor Strange και Rogue One: A Star Wars Story.

Την είδηση ανέφερε πρώτο το Deadline, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από τη Warner Bros.. Μετά την ήττα του στη δικαστική διαμάχη με την εφημερίδα "The Sun", ο Johnny Depp ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τις ταινίες "Fantastic Beasts", γράφοντας στο Instagram: "Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μου ζητήθηκε από την Warner Bros. να παραιτηθώ από τον ρόλο μου ως Gellert Grindelwald στο Fantastic Beasts και συμφώνησα με αυτό το αίτημα".

Ο Depp υποδύθηκε για πρώτη φορά τον Grindelwald το 2016, στην ταινία Fantastic Beasts and Where to Find Them, η οποία βασίστηκε στο ομότιτλο βιβλίο. Επανέλαβε τον ρόλο του στο sequel του 2018 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald και ήταν έτοιμος να υποδυθεί ξανά τον κακό μάγο στην τρίτη ταινία.