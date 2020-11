Ο Barack Obama θα εμφανιστεί στο ‘Jimmy Kimmel Live!’

Ο πρώην πρόεδρος Barack Obama θα είναι ο προσκεκλημένος της Πέμπτης στην εκπομπή "Jimmy Kimmel Live !". Obama και Kimmel θα συζητήσουν για το νέο memoir του πρώην αμερικανού προέδρου, "A Promised Land", το οποίο είναι το ένα εκ των δύο βιβλίων του σχετικά με την προεδρία. Πρόσφατα, ο Obama έδωσε, μεταξύ άλλων, συνέντευξη στο "60 Minutes” της Oprah Winfrey για την προώθηση του βιβλίου του.

Αφού έγινε ο πρώτος πρόεδρος που εμφανίστηκε σε βραδινή εκπομπή το 2009 με τη συνέντευξή του στο "The Tonight Show With Jay Leno", ο Obama έχει γίνει τακτικός καλεσμένος. Έχει εμφανιστεί επίσης στα shows "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon,” "The Colbert Report,” "The Late Show With David Letterman,” "The Daily Show” και "Late Night With Conan O’Brien.”

Σε πρόσφατο άρθρο για το Atlantic, ο Obama ανέφερε ότι έγραψε το βιβλίο του για να εμπνεύσει τους νέους να συνεχίσουν να πιστεύουν στη δημοκρατία. "Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν είμαι ακόμη έτοιμος να εγκαταλείψω τη δυνατότητα της Αμερικής - όχι μόνο για χάρη των μελλοντικών γενεών Αμερικανών αλλά και για όλη την ανθρωπότητα. Είμαι πεπεισμένος ότι η πανδημία που ζούμε αυτήν τη στιγμή είναι τόσο μία φανέρωση όσο και μία απλή παύση στην αδιάκοπη πορεία προς έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, έναν κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί δεν μπορούν παρά να συναντηθούν".

Θέλοντας να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, ο Obama κυκλοφόρησε επίσης μια playlist, με αξιομνημόνευτα τραγούδια από την εποχή που βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο. Το playlist περιλαμβάνει κομμάτια όπως "The Thrill Is Gone" του BB King, το "Halo" της Beyoncé, το "Luck Be a Lady" του Frank Sinatra, το "Cherish the Day" του Sade, "Signed, Sealed, Delivered I'm Yours" του Stevie Wonder και "Michelle" από τους Beatles, σε ένα νεύμα προς τη σύζυγό του.