Η γκαλερί Bernier / Eliades μάς προσκαλεί στο εικαστικό σύμπαν του Jonathan Meese

Τα έργα του απαιτούν την απόλυτη προσοχή σου. Όχι εκείνη που αφορά την χωροταξική σειρά πραγμάτων, αλλά αυτή που εστιάζει στον εγκέφαλό σου. Τη νόηση σου. Χρειάζονται χρόνο. Για να αποκωδικοποιήσεις την ουσία τους, να βρεις τα λανθάνοντα μηνύματα, να εντοπίσεις το σώμα τους, να προσεγγίσεις το ειλικρινές DNA τους.

Στις δημιουργίες του Jonathan Meese, συνυφαίνεται ένα ευρύ φάσμα μέσων, όπως ζωγραφική, σχέδιο, χαρακτική, γλυπτική, performance, καθώς και συγγραφή, σκηνογραφία, σκηνοθεσία θεάτρου και όπερας. Για τον ίδιο, όλα τα υλικά δύναται να μετατραπούν σε τέχνη αρκεί να υπάρχει ένα βασικό συστατικό: η αγάπη. Η λατρεία για έμπνευση, περισυλλογή, επαναπροσδιορισμό, αξιοποίηση των πρώτων υλών υπό ένα πρίσμα ξεκάθαρα δημιουργικό και καλλιτεχνικό. Ειδικοί αναλυτές έργων τέχνης υποστηρίζουν ότι το έργο του αποσυναρμολογείται εύκολα αν εξεταστεί υπό το του "Gesamtkunstwerk" – δηλαδή του συνολικού έργου τέχνης. Μία ολιστική προσέγγιση καλλιτεχνικής πρότασης.

Courtesy Of Bernier / Eliades Gallery

Η καλλιτεχνική του προσέγγιση, που από κάποιους μπορεί να θεωρηθεί εύκολη ή τεχνικά απλή, στην πραγματικότητα καθοδηγείται από το συναίσθημα, απελευθερωμένη από φόβους, δόγματα και κάθε είδους περιορισμό. Στα έργα του, διακρίνεις ενθουσιασμό, απογοήτευση, ακραίο οπτιμισμό, ελεγχόμενο πεσιμισμό – ανάλογα με τον σκοπό και τη ψυχική σύνθεση του την εποχή της γεννέσεως του.

Αυτό το ιδιαίτερο εικαστικό κράμα πρόκειται να παρουσιαστεί από τις 23 Μαίου στη γκαλερί Bernier / Eliades. Στην έκθεση Peter Pan Alarm! Kunstlove de Large! (''Art-Bombe Surprise” in Snowlabyrinth”) Munin is back in Town! όνειρα, παραμύθια, φανταστικοί κόσμοι, μύθοι και η αντι-πραγματικότητα συναντιούνται στον καμβά.

Courtesy Of Bernier / Eliades Gallery

Κάπως έτσι, δημιουργείται μία παραμυθένια σειρά έργων γύρω από ήρωες και χαρακτήρες όπως ο Peter Pan, η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, ο Καλιγούλας, ο βασιλιάς Αρθούρος, ο Flash Gordon και πολλοί άλλοι, με τον καλλιτέχνη να αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή. Αντλώντας έμπνευση από μαγευτικούς κόσμους όπως η Disney αλλά και το Star Trek, το Space Odyssey κ.ά., ο καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό να εξερευνήσουν ένα καλειδοσκόπιο φανταστικών βασιλείων, με τους πίνακες να λειτουργούν σαν πύλες εισόδου σε άλλες πραγματικότητες, σύμπαντα χωρίς ιδεολογία, "μαγικά δωμάτια" απαλλαγμένα από πολιτικές ή θρησκευτικές ταυτότητες. Διάσπαρτοι στίχοι από τραγούδια των Beatles, Fleetwood Mac και Sisters of Mercy εντείνουν την ονειρική ατμόσφαιρα της έκθεσης και μεταφέρουν τους θεατές πίσω στην αθωότητα της παιδικής ηλικίας.

Courtesy Of Bernier / Eliades Gallery

Για τον Meese,. Κατά λέξη: "Ο μόνος τρόπος για βιώσουμε το μέλλον είναι να παραμείνουμε παιδιά στην καρδιά. Αυτοί οι μαγευτικοί κόσμοι είναι η βάση κάθε "Gesamtkunstwerk" - συνολικού έργου τέχνης - όπου η τέχνη βασιλεύει ως η απόλυτη έκφραση της αγάπης, της ελπίδας και της δύναμης".

Info

Διάρκεια έκθεσης έως την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024

Η γκαλερί είναι ανοικτή Τρίτη - Παρασκευή: 11:00 - 18:30 | Σάββατο: 12:00 - 16:00