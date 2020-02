O Macaulay Culkin ξεκαθάρισε τη σχέση του με τον Michael Jackson

"Δε μου έκανε ποτέ τίποτα" εξομολογείται ο Macaulay Culkin, κάποια στιγμή της συνέντευξής του στο τελευταίο αμερικανικό Esquire, όσον αφορά τη σχέση του με τον Michael Jackson. Ο πιο διάσημος child actor των 90s μεγάλωσε και δεν μασάει τα λόγια του, σε μία συνέντευξη πραγματικό ποταμό, όπου, ανάμεσα σε πολλά άλλα και ενδιαφέροντα (όπως η οντισιόν του για το Once Upon a Time in Hollywood), οι αναμνήσεις του από το πιο λαμπερό αστέρι της pop μουσικής φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικές από την κυρίαρχη πια αφήγηση για τον Jackson· ιδιαίτερα, μάλιστα, μετά τον σάλο που προκάλεσε το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland.

"Ποτέ δεν έκανε τίποτα σε εμένα. Ποτέ δεν τον είδα να κάνει κάτι σε κάποιο άλλο παιδί. Τώρα, πια, δε θα είχα κανέναν λόγο να κρατήσω μυστικά. Ο άνθρωπος δεν είναι πια μαζί μας. Αν είχα κάτι να πω, θα το έλεγα, γιατί αυτήν περίοδο είναι καλό να μιλήσει κανείς ανοιχτά" συνέχισε, δίνοντας περισσότερες εξηγήσεις για τις σχέσεις του. Ο Culkin, που επί χρόνια ταλαιπωρήθηκε από τις καταχρήσεις, είχε πρωταγωνιστήσει ως πιτσιρικάς στο βιντεοκλίπ Black and White του Michael Jackson. Από τότε και παρά τα 22 χρόνια που τους χώριζαν αναπτύχθηκε μία σχέση ζωής μεταξύ τους.

